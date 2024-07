Glasbeni par Ashanti in Nelly pred rojstvom otroka še do oltarja

Pevka Ashanti in raper Nelly sta poročena že pol leta, razkrivajo ameriški mediji. Glasbeni par, ki pričakuje prvega skupnega otroka, je sicer potrdil, da sta zaročena, a sta novico, da sta že decembra zakorakala tudi do oltarja, zadržala zase. Zakonca sta bila v preteklosti par deset let, a sta se leta 2013 razšla, nato pa romanco deset let pozneje ponovno obudila.

Pevka Ashanti in raper Nelly, ki sta se pred leti že sestajala, sta ponovno srečna skupaj. 43-letnica in 49-letnik bosta dobila prvega skupnega otroka, zvezdnica pa je aprila potrdila, da sta tudi zaročena. Kot kaže, je takrat pozabila omeniti, da sta z Nellyjem pravzaprav že tudi poročena, kar dokazujeje njun poročni list, ki so ga pridobili ameriški mediji, iz njega pa je razvidno, da sta se do oltarja sprehodila že 27. decembra 2023.

Ashanti in Nelly sta se že decembra poročila. FOTO: Profimedia icon-expand

Ashanti je pred dnevi za Entertainment Tonight spregovorila o snubitvi in sanjski poroki in razkrila, da jo je raper presenetil, ko je pokleknil, izbral pa je čudovit trenutek na njunem domu. Da vprašanja ni pričakovala, je po njenih besedah dokazovala tudi njena oprava, saj je nosila njegovo majico in boksarice. Zvezdnica je meseca maja, ko Američani obeležujejo materinski dan, tudi sama prvič praznovala, saj bo že kmalu postala prvič mati. Na družbenem omrežju je s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov prazničnega vzdušja, na fotografijah pa visoko noseča pozira z Nellyjem in drugimi družinskimi člani.

"Ta materinski dan je bil tako poseben. Čudovito je bilo, da naju je na to posebno potovanje pospremila celotna družina. Vsem mamam in bodočim mamicam želim čudovit materinski dan," je zapisala ob fotografijah, nato pa se pošalila, da je z objavo zamujala zato, ker je bilo toliko hrane, ona pa je imela le en krožnik. Par se je spoznal leta 2003 na tiskovni konferenci pred podelitvijo nagrad grammy. Sestajala sta se celo desetletje, preden sta se leta 2013 razšla, Ashanti pa je takrat dejala, da jo je nekdanji partner izdal. Minilo je še eno desetletje, ko so se njune poti ponovno križale in so znova zakrožile govorice, da sta obudila ljubezen. Romanco sta najprej nekaj mesecev skrivala, nato pa je Nelly razkril, da sta tudi uradno nazaj par.