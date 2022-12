Glasbeni producent Whitney Houston: Poskusila je opustiti droge in se rehabilitirati

Deset let mineva od smrti slavne Whitney Houston, ki je umrla v 49. letu starosti. Pred kratkim pa je Clive Davis, glasbeni producent, s katerim je pevka sodelovala celotno glasbeno kariero, povedal, da ga je njena smrt šokirala. Z njo se je nazadnje videl 48 ur, preden je umrla ter dodal, da se je pred smrtjo intenzivno trudila opustiti droge in se rehabilitirati.

"V tistem obdobju si je pogumno prizadevala, da bi opustila droge in se rehabilitirala," je deset let po smrti pevke Whitney Houston povedal njen glasbeni producent Clive Davis. "Njena smrt me je šokirala. Le 48 ur preden je umrla, sem bil z njo in povedala mi je, da ji gre na rehabilitaciji dobro," je za revijo PageSix razkril Davis.

icon-expand Clive Davis je priznal, da ga je smrt pevke Whitney Houston zelo šokirala. FOTO: Profimedia

Da se je Whitney borila z odvisnostjo, ni bila nobena skrivnost, a pevka si je močno prizadevala, da bi jih opustila. "Povedala mi je, da je prenehala kaditi in grlo ter telo očistila nikotina. Želela je tudi hoditi v službo. Nikoli si ne bi mislil, da se bo njeno življenje končalo tako hitro in tako grozljivo," je še povedal 90-letni glasbeni ustvarjalec.

Davis se je v intervjuju dotaknil tudi pevkinega nespornega talenta. "Takoj, ko sem jo slišal, sem vedel, da se tak pevec rodi enkrat v življenju," je dejal in dodal, da se še danes spominja, da je na avdiciji zapela pesem The Greatest Love of All.

icon-expand Whitney Houston se je celo življenje borila z odvisnostjo od drog. FOTO: Profimedia

Nekdanji Whitneyjin producent, s katerim prvo založbeno pogodbo podpisala kot 20-letnica in kasneje do smrti sodelovala z njim, o njej iskreno spregovori tudi v biografksem filmu I Wanna Dance With Somebody, ki govori o slavni pevki. "V filmu boste izvedeli vse, kar vas o Whitney zanima. Priporočam, da si ga ogledate ob dobri zvočni opremi, da boste resnično začutili in slišali njen neverjeten glas," je oboževalce pozval Davis.