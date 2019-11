Glasbeni producent zaradi zlorabe tujih kreditnih kartic obsojen na dve leti zaporne kazni

Po poročanju tujih medijev je bil z grammyjem nagrajeni glasbeni producent Anthony Wade Evans , znan kot Devine Evans , zaradi zlorabe tujih kreditnih kartic obsojen na dve leti zaporne kazni. Ameriško pravobranilstvo je v izjavi za medije povedalo, da je bila Evansu poleg zaporne kazni naložena restitucija do podjetja American Express v višini približno 33.000 evrov.

Evans je brez predhodnega posvetovanja ali avtorizacije uporabljal kreditne kartice svojih strank – med drugim je od junija 2017 do marca 2018 večkrat zlorabil tudi kreditno kartico glasbeniceBebe Rexha, ki je pred tem prijavila kartico kot izgubljeno oziroma ukradeno. Kljub temu, da je glasbenica povedala, da je ostala brez kreditne kartice, je slednja ostala aktivna, Evans pa naj bi jo v omenjenem obdobju uporabil kar 146-krat. Z denarjem, ki v resnici ni bil njegov, je pokril stroške svoje poroke, plačal letalske vozovnice in rezervacijo hotela zase in svoje družinske člane.

Rexhin menedžer se je maja 2018, po pregledu glasbeničine bilance, obrnil na podjetje American Express in prijavil sumljive transakcije, izvršene prek njene (izgubljene) kreditne kartice. Kot smo že dejali, Rexhin primer ni bil osamljen. Evans je namreč zlorabil več kreditnih kartic in v skupnem seštevku izvedel za približno 100.000 evrov nelegalnih transakcij.

S primerom se je ukvarjal pomočnik državnega tožilca Keith D. Ellison z mednarodnega oddelka za droge in pranje denarja.