Glasbenica, ki jo primerjajo s Karleušo in Ceco, o Sloveniji in slovenskem narodu

Maya Berović : ime, ki je slovenski javnosti morda še vedno neznanka, zato pa velja za sinonim dobre zabave in energičnega vzdušja v preostalih državah nekdanje Jugoslavije. 32-letna pevka, ki si je skozi množico uspeha željnih glasbenikov že zelo mlada začela utirati pot do slave, je v svetu glasbe z več kot 50 posnetimi skladbami že pustila svoj pečat. Nedavno je združila moči tudi s čedalje bolj priljubljenima tekstopiscema in raperjema Jala Bratom in Buba Corellijem ter ustvarila nekaj plesno obarvanih hitov. Za njen glasbeni slog bi lahko dejali, da ponuja zanimivo zmes balad, nekoliko hitrejših, plesnih ritmov in pesmi s sporočilno vrednostjo.

Glasbenica, rojena v okolici Sarajeva, ki je v času zadnje vojne na Balkanu pri starosti treh let izgubila očeta, pri osmih letih pa se je z mamo in preostalimi družinskimi člani preselila v srbski Bratunac, je danes samozavestna estradnica, ki jo številni primerjajo tako s Ceco kot Jeleno Karleušo , mediji pa so jo večkrat označili tudi za ''balkansko Kim Kardashian .''

V svojih videospotih (med katerimi so številni na YouTubu dosegli več milijonov ogledov) večkrat pokaže precejšnjo mero gole kože, pospremljene z zapeljivimi oblačili in stilsko dovršenostjo, a ko ugasnejo snemalne kamere, je pravzaprav popolnoma preprosta ženska, ki kljub slavi stoji z obema nogama trdno na tleh in brez zadržkov govori tako o ljubezni do svoje kariere, najljubših glasbenikih, načrtih za prihodnost in lepotnih operacijah: to in še več nam je zaupala na prijetnem klepetu ob kavi, kjer je razkrila tudi, kaj si v resnici misli o Sloveniji in Slovencih.

Potem, ko je povedala, zakaj in na kakšen način ji je Slovenija še posebej blizu, nas je zanimalo, kako bi kot modna poznavalka in prebivalka države, v kateri ženske ogromno stavijo na videz, komentirala modni stil slovenskih deklet.

''Mislim, da se v 21. stoletju takšnih stvari ni potrebno sramovati. Enostavno je ... Če česa na sebi ne marate, to spremenite in bodite srečni. Ne vidim razloga, da bi bila to tabu tema. Tovrstno področje medicine se je razvijalo toliko časa in ne vem, zakaj o tem ne bi govorili. Obenem ne vidim razloga, da tega ne bi preizkusili tako moški kot ženske, ki si to lahko privoščijo in predvsem tisti, ki menijo, da to potrebujejo.''

Ob govoru o modi in stilu nas je zanimalo, kako pomemben je, po Mayinem mnenju, videz v svetu šovbiznisa. Odvrnila je, da se ji zdi ključnega pomena: ''Zdi se mi, da je zelo, zelo pomemben ... Še posebej danes, ko se glasbe skorajda ne posluša več, temveč se jo bolj ali manj gleda ... To se mi zdi tudi razumljivo – govorim iz lastne perspektive. Tudi jaz rada vidim, če je ženska lepa in urejena in če ob tem tudi lepo poje, je to resnično lep paket.''

Različne smo si, tako po senzibilnosti kot telesnih merah. Recimo, da sem – vsaj kar zadeva področje senzibilnosti, bolj podobna Ceci. Ona je bolj mirna in zadržana ženska in ne nek 'razgrajač' na odru (smeh).

(Smeh) ... No, dobro ... Jaz sicer ne vem zakaj – konec koncev sem nekoliko bolj drobna kot Kim in nimam takšnih oblin, a vseeno je lepo slišati takšno primerjavo. Kim se mi zdi prekrasna in prelepa ženska in vsekakor godi, če te primerjajo z nekom takšnim: pa naj bo to Kim ali katerakoli druga zvezdnica.

Mediji na Balkanu so te označili za ''bakansko Kim Kardashian.'' Kako sama gledaš na to – ti je všeč?

Sproščen pogovor smo nadaljevali z zanimivo primerjavo Maye z zvezdnicami, kot so Kim Kardashian, Ceca in Jelena Karleuša.

Kdo je zate kralj oziroma kraljica glasbe na področju nekdanje Jugoslavije?

Uf, jih je kar precej! (Smeh.) Ne vem, kako naj omenim enega in izpustim vse ostale ... Resnično je veliko glasbenikov, ki sodijo med 'velike zvezde'. Denimo Lepa Brena, Ceca, Dino Merlin, Aca Lukas ... Vse to so ljudje, ki so pustili svoj pečat v svetu glasbe na Balkanu.

Imaš kar nekaj videov z milijoni ogledov. Se ti zdi, da lahko milijonski ogledi na YouTubu pripomorejo k 'megaslavi'?

Mislim, da zagotovo tudi to pomaga ... Tisto, kar je bistveno, pa je dobra skladba, njena interpretacija: ali bo publika verjela tistemu, o čemer pojete? Iz lastnih izkušenj lahko povem, da sem vsako skladbo, ki sem jo posnela, najprej začutila, se zlila z njo. Čustva so bila potrebna, da sem jo sploh lahko zapela in mislim, da je to tudi razlog, da so mi ljudje verjeli in zaupali.

Si si že kot majhna deklica želela zapluti v glasbene vode, ali pa si si takrat predstavljala, da boš v življenju počela nekaj drugega?

Od nekdaj sem sanjala o veliki karieri in od nekdaj sem si želela postati pevka. Glasba je moja velika ljubezen praktično od rojstva in pri starosti treh let sem pokazala prve znake, da sem v resnici 'rojena' prav za to področje. Temu sem se potem tudi popolnoma posvetila in danes sem tukaj, kjer sem ... (smeh).

Kaj pa talent šovi: si se kdaj prijavila v kakšnega?

Ne, ne ... Nisem. Iz razloga, ker sem se že kot otrok udeležila številnih glasbenih tekmovanj (za pevce amaterje) in sem tako že prestala nekaj takšnih izkušenj. Kasneje sem začutila potrebo, da bi uspela sama, z borbo in predvsem trdim delom, ob boku številnim drugim estradnikom.