Glasbenica s klobukom zadela plesalko v vrat: slednja pokazala opornico

Na letošnji podelitvi glasbenih nagrad Billboard je oder za nekaj minut zavzela tudi 56-letna glasbenica Paula Abdul, znana po glasbenih hitih, kot so: Cold Hearted, Straight Up, The Way You Love Me, Vibeology, Opposites Attractin Forever Your Girl. Za svoj nastop, pod katerega koreografijo se je podpisala slovenska koreografinja Nika Kljun, je prejela veliko pohval. Ker je Paula še vedno zelo energična, z Nikino koreografijo ni imela večjih težav – na odru je plesala, pela in se zabavala, tudi v trenutku, ko je s svojim klobukom zadela eno izmed plesalk, Julianne Hough.