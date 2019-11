Glasbenica med obiskom Kensingtonske palače ukradla svinčnik

James, ki se je s Camilo pogovarjal tudi po njenem obisku palače, se je spomnil trenutka, ko ji je dejal: ''Spoznala bova Williama in Kate ... Nekaj moraš ukrasti. Ukradi tisti svinčnik.'' Camila naj bi mu na to odvrnila:''Ali me trojno izzivaš? Takšnega izziva ne sme nihče zavrniti. Zato sem to storila.''

Kmalu zatem, ko je opravila izziv, jo je James javno razkrinkal z besedami: ''Ukradla je svinčnik!''Camila si je v tistem trenutku, kot je povedala, mislila:''O moj bog! Svinčnik sem skrila v mamino torbico in mama mi je kasneje dejala, da ga moram vrniti, ampak je šlo za izziv, zato sem ga obdržala. Še vedno ga imam.'' Povedala je, da zaradi slabe vesti ni mogla spati in se opravičila princu Williamu in vojvodinji Kate Middleton ter dejala: ''William in Kate, oprostita mi. Resnično nisem mogla spati sinoči. To sem morala spraviti iz sebe.''

Njeno priznanje je pritegnilo pozornost Kensingtonske palače, ki je objavo BBC Radio 1, v kateri je Cabellova priznala, kaj je storila, komentirala s pomenljivim emotikonom odprtih oči, kot bi želela nazaj odgovoriti: ''Ves čas smo te imeli na očeh, videli smo, kaj si storila.'' Tega seveda niso zapisali, si je pa tako njihovo uporabo emotikona razlagal People, ki je nedavno delil novico o glasbeničinem podvigu.