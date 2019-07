Glasbenica zanosila s pomočjo zunajtelesne oploditve

44-letna Natalia Imbruglia, britanska glasbenica avstralskih korenin, je na svojem uradnem Instagramovem profilu pokazala vidno zaobljen trebušček in tako razkrila, da pričakuje otroka. ''Zelo sem vesela, ker sem ravno podpisala pogodbo z BMG! Kakšna neverjetna ekipa. Zadnje leto dni in pol sem bila zaposlena s pisanjem besedil za nove skladbe in komaj čakam, da jim bom lahko delila z vami! In kot lahko vidite na fotografiji ... bi rada obelodanila še nekaj ... (In ne, nisem pogoltnila cele lubenice),'' je povedala pevka uspešnice Torn in nadaljevala, ''svojega prvega otroka pričakujem jeseni. Vsi, ki me poznate, ste seznanjeni z dejstvom, da sem si to želela že zelo dolgo, in počutim se blagoslovljeno, ker se mi je želja s pomočjo metode IVF in sperme darovalca zdaj uresničila.'' Obenem je napovedala, da o tej zadevi ne bo več govorila in da javnosti ne namerava razkrivati vseh podrobnosti postopka oploditve. Svoje veselje je strnila v zadnjem stavku: ''Močno sem vznemirjena zaradi te nove avanture ... Izdala bom nov album in postala mama!''