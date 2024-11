Glasbenici Erykah Badu nagrada modna ikona

V New Yorku je Združenje ameriških modnih oblikovalcev z nagrado za modno ikono nagradilo ameriško glasbenico Erykah Badu, znano po drznem in edinstvenem modnem izražanju. Slavnostnega dogodka so se udeležili tudi številni zvezdniki. Kylie Jenner in Paris Hilton, pa igralki Blake Lively in Katie Holmes, na rdeči preprogi pa ni manjkalo niti ekstravagance na tisoč in en način. Največ pozornosti je požel igralec Darren Criss v razkošnem krilu iz tila.