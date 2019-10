Hči glasbenice priznala, da je transseksualka: spremenila ime in spol

Izaak je zato pred kratkim na svojem uradnem Instagram profilu objavil fotografijo z mamo in poleg delil ganljiv zapis, v katerem se ji je zahvalil za vso pomoč in podporo.

''Bila je dolga in težka pot, a nama je uspelo! Prihajava domov! Hvala, ker si mi v preteklih šestim mesecih stala ob strani, mama. Hvala, ker si se borila z menoj, da sem postal moški, kakršen sem želel postati. Hvala za tvoje spodbudne besede in vso ljubezen. Imaš najbolj čisto srce. Rad te imam. Si kraljica vseh kraljic,''je zapisal 23-letni Theo.

Ob odhodu iz bolnišnice je Theo razkril, da je bil celoten postopek izjemno neprijeten in izčrpavajoč – tako fizično kot psihično. ''Ponoči nisem mogel spati, počutil sem se tako 'nečloveško'. Pogosto sem se spraševal, zakaj moram iti skozi ta postopek, da bi se počutil dobro v svoji koži in na koncu dneva vedno sprejel odločitev, da bom to pot prehodil do konca, ker je moja. Hvala mami, očetu, družini in prijateljem, ker ste bili v teh trenutkih z menoj. Vaše podpore nikoli ne bom pozabil,'' je napisal Izaak poleg fotografije, ki jo je na Instagramu delil na dan odhoda iz bolnišnice.