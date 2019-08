Glasbenik iz One Direction o zasvojenosti: Odgriznil sem si jezik

Glasbenik Harry Styles in nekdanji član skupine One Direction je v obsežnem intervjuju spregovoril o svoji glasbeni karieri, zabavnih trenutkih, ki jih je doživel z bandom in času, ko je bil zasvojen z različnimi substancami. Med drugim je priznal, da si je takrat odgriznil košček jezika.

25-letni Harry Edward Styles, britanski fotomodel, igralec in glasbenik ter član nekdanjega fantovskega banda One Direction, ki se je proslavil z uspešnicami, kot so What Makes You Beautiful, Best Song Ever, Story of My Life, Perfect in številnimi drugimi, je v nedavnem obsežnem intervjuju za revijo Rolling Stones spregovoril o svoji karieri in se dotaknil obdobja, ko se je boril z odvisnostjo od različnih substanc. Med drugim je priznal, da je bil v preteklosti enkrat celo tako omamljen, da je pregriznil lasten jezik.

Harry Styles o karieri, trenutkih z bandom in lastni zasvojenosti FOTO: Profimedia

O svojem članstvu v skupini One Direction je povedal: ''Ne bom rekel – tako kot to stori večina, ko zapusti nek band, da me je skupina na kakršenkoli način držala nazaj in da nisem mogel izraziti sebe. Ravno nasprotno. Vsak trenutek v skupini sem bil to, kar sem. Bilo je zabavno. Če ne bi užival, tega ne bi mogel početi.'' Po odhodu iz banda je, kot je dejal, ohranil dobre odnose z vsemi nekdanjimi člani, saj so skupaj ustvarili veliko zabavnih trenutkov, ki so za vedno zaznamovali njihova življenja.

Ponovnega združenja z nekdanjimi člani banda One Direction ni popolnoma izključil FOTO: Profimedia

O medsebojnih odnosih in prijateljskih vezeh med člani nekdanjega banda je dejal sledeče:''Zavedam se, da skupno članstvo v bandu ne pomeni nujno, da boš s temi ljudmi tudi najboljši prijatelj. A pri nas je vedno obstajalo neko vzajemno spoštovanje. Ti spomini nas bodo vedno na nek način držali skupaj.'' In čeprav se mu je članstvo v bandu in druženje z ostalimi člani glasbene skupine vtisnilo v spomin kot pozitivna izkušnja, se je dotaknil tudi temnejše plati slave in pritiska koncertnih nastopanj. Priznal je, da ga je dolgo mučila anksioznost in da ga je nenehno skrbelo, da bi zapel napačno besedilo. Teža slave je bila na tem področju precejšnja.

Harry Styles ima zdaj samostojno glasbeno kariero - v intervjuju za Rolling Stones pa se je dotaknil obdobja, ko je bil še član priljubljene fantovske skupine One Direction FOTO: Profimedia