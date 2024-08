Glasbenik Machine Gun Kelly je priznal: Sovražil sem svojega očeta

Machine Gun Kelly je v tujem podkastu spregovoril o svojem pokojnem očetu in priznal, da je tako kot njegov pokojni oče tudi on čustven človek. "Moj oče je bil zaradi svojega otroštva močno zaznamovan, prestal je grozne stvari," je povedal pevec. Glasbenik je nato razložil, da so njegovemu očetu pri devetih letih sodili za umor lastnega očeta, dedka zvezdnika. "Zgodba, ki so mi jo vedno pripovedovali, je bila, da je njihov oče odvrgel pištolo na tla, ta se je sprožila, naboj pa ga je zadel v glavo. Mojemu očetu in babici so sodili za umor, vendar sta bila oba oproščena," je pojasnil.