Machine Gun Kelly: Meghan mi je z ogrlico podarila svoj DNK

Zvezdniki imajo zares zanimive načine izkazovanja ljubezni drug do drugega. Nekateri si podarjajo zelo draga darila v obliki prestižnih stanovanj, nakita ali avtomobilov, drugi iščejo neprecenljive in nenavadne izraze ljubezni. Ena teh je tudi igralka Meghan Fox , ki je svojemu fantu, glasbeniku Machine Gun Kellyju , podarila kar ogrlico s svojo krvjo.

Megan Fox in Machine Gun Kelly

Igralka in glasbenik sta v začetku leta na družbenem omrežju Instagram razkrila nakit, Kelly pa je zapisal: "Okrog vratu nosim tvojo kri." Objavil je več fotografij, med njimi tudi tisto z ogrlico, ki ima obesek s kapljo krvi.

Kelly je bil pred kratkim gost v pogovorni oddaji, ki jo vodi Ellen DeGeneres, ta pa ga je povprašala tudi o ogrlici: "Je bila to tvoja ideja ali je Meghan pada in se poškodovala, ti pa imaš nek čuden fetiš na to?"