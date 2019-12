Glasbenik nastopil sredi prometnega križišča, odzivi voznikov so bili mešani

Televizijski voditelj James Corden (znan po šovu The Late Late Show with James Corden), večkrat pripravi posebno presenečenje številnim znanim obrazom iz sveta šovbiznisa. Tokrat si je privoščil glasbenika Harryja Stylesa, ki je moral nastopiti sredi prometnega križišča. Nagovoril ga je z besedami: ''Ko greš v šov h Kimmelu, za tvoj nastop zaprejo Hollywood Boulevard, ko si v The Today Show-u, nastopiš na Rockefeller Plazi in zdaj, ko si v The Late Late Show-u, boš nastopil tukaj.'' Ob tem mu je z roko pokazal na križišče, kjer bo nastopil, Styles pa mu je odvrnil:''Oh, zame boste zaprli celo cesto?''James ga je pogledal in v svojem stilu odvrnil:''No, ni čisto tako. Zaprto bo le križišče, na voljo pa boš imel 30 sekund ... Ti in vsi tisti, ki se bodo v tem času znašli tam.'' Glasbenik je obstal v nejeveri in čeprav je nekaj sekund kasneje dejal ''rad imam Jamesa, ampak ni šans, da bom to izpeljal,''je čez nekaj trenutkov s skupino plesalcev stal sredi taistega križišča in izvajal svoje skladbe.