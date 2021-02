Glasbenik Ne-Yo bo dobil petega otroka

Ameriški glasbenik Ne-Yo in njegova žena Crystal Renay se bosta kmalu razveselila tretjega skupnega otroka. "Presrečen, da lahko oznanim ... družina se povečuje," je na Instagramu veselo novico sporočil 41-letni pevec in za ključnik oziroma hashtage dodal #5thandFinal (#5inzadnji). Zraven je objavil kratek video, na katerem pred ogledalom v kopalnici objema svojo napol golo nosečo ženo in ji z roko načrtno zakriva prsi.

Zakonca, ki sta se poročila 2016, sta imela pred časom manjšo krizo, saj sta na začetku lanskega leta oznanila, da se razhajata, nekaj mesecev kasneje pa sporočila, da ostajata skupaj.

V zvezi sta se jima rodila dva sinova, in sicer danes dve in pol leta starRoman Alexander-Raj in petletniShaffer Chimer Jr. Bo tokrat v tretje na vrsti deklica? Glasbenik ima sicer že iz prejšnje zveze z Monyetto Shaw desetletno hčerko Madilynin leto dni mlajšega sina Masona.