Glasbenik o spolni identiteti in liposukciji pri 12 letih

26-letni britanski glasbenik Sam Smith , ki se je proslavil z uspešnicami Too Good At Goodbyes, Promises, Dancing With A Stranger in drugimi, je v intervjuju z britansko igralko in voditeljico Jameelo Jamil brez zadržkov spregovoril o slabi samopodobi v mladosti in o odnosu do lastne spolne identitete.

Ko ga je voditeljica v oddajiI Weigh Interviews vprašala, kakšna je njegova osebna definicija spola, ji je 26-letnik odvrnil: ''Ne identificiramo se s spolom. Ti si samo ti ... svojevrstna kreacija. Tako si jaz razlagam spol. Nisem moški in ne ženska. Mislim, da lebdim nekje vmes.''

Smith je nadaljeval s priznanjem, da je v svoji notranjosti vedno čutil razklanost med umom in telesom: ''Včasih razmišljam kot ženska. Večkrat sem dolgo sedel in razmišljal, ali bi moral v resnici spremeniti spol? Tovrstne misli me še vedno spremljajo, ampak mislim, da spremembe spola v resnici ne potrebujem.'' Smith je že v preteklosti zaThe Sunday Times povedal, da ni vedel, za kateri spol naj se odloči: izbiral je med nazivoma 'gospod' ali 'gospa'. Takrat je priznal: ''V popolnoma enaki meri sem tako moški kot ženska.''

Z Jamilovo se je dotaknil tudi področja lastne samopodobe in spregovoril o svoji odločitvi, da odide na liposukcijo pri 12 letih: ''Ko sem bil majhen, sem bil debelušen ... In potem se je to le stopnjevalo. Postajalo je slabše in na svojih plečih sem čutil, da nosim ogromno težo. Ko sem dopolnil 11 let, sem obiskal zdravnika. Moja teža je vplivala na moje vsakodnevno razpoloženje in najstniško življenje. Odločil sem se, da potrebujem liposukcijo. Na poseg sem odšel, ko sem bil star 12 let.''

O tem, ali se je njegova odločitev izkazala za pravilno, je nadaljeval: ''Po posegu sem bil zadovoljen, v resnici pa se popolnoma nič ni spremenilo. Težo sem pridobil nazaj v nekaj tednih, ker sem imel nezdrav odnos do hrane.''