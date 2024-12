Glasbenik Paul McCartney dobil zbirateljski kovanec

82-letni avtor brezčasnih uspešnic, kot so Yesterday, Let it Be in Hey Jude, Paul McCartney je tudi sam sodeloval pri oblikovanju kovanca. Kot je povedal, je to, da je vključen v zbirko zbirateljskih kovancev, velika čast. "To je nekaj, česar si kot otrok nisem mogel niti predstavljati," je dodal.