Glasbenik prekinil koncert, njegova žena rodila na turnejskem avtobusu

"Gledati tako neverjetno žensko, ki dela tako neverjetno stvar, je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil," navdušenja ni skrival glasbenik, ki je na spletu delil posnetek dogajanja, vse od tega kako je na odru prejel novico do teka na avtobus, kjer je spoznal svojega sina.

"Hvala naši turnejski družini, ker se je zbrala okoli nas, Brittany Thornton, ker nam je pomagala spraviti malega fantiča na svet, mestu Tupelo v Mississippiju, ker nam je izkazal noro ljubezen in podporo, predvsem pa Amber Gilbert, ker si mi dovolila, da te imam rad in mi pokazala, kako neverjetno močna je lahko ženska. Ljubim te." Poleg dojenčka, ki je na svet prijokal kot pravi rocker - na turnejskem avtobusu - imata zakonca še šestletnega sina Barretta in petletno hčerko Braylen.