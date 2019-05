Glasbenik se je odpravil na dekletov rojstni dan in umrl v letalski nesreči

Po letalski nesreči so okoliški prebivalci odšli k reki, v katero je strmoglavilo letalo, da bi odstranili razbitine in poiskali preživele, a so na kraju nesreče našli tri trupla. Po dosedanjih informacijah so umrli Diniz in oba pilota, Linaldo Xavier ter Abraham Farias. Okoliščine letalske nesreče trenutno še preiskujejo.