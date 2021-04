Glasbenik Sean 'Diddy' Combs tudi sam del problema korporativne Amerike?

Nekdanji raperski zvezdnik, sedaj pa poslovnež, Sean 'Diddy' Combs, je v javnem pozivu, ki ga je namenil korporativni Ameriki, pozival, naj država pomaga temnopolti skupnosti in ji njen vložek vrne tako, da investira v njihove skupnosti in podjetja. A kot izvršni direktor lastnega podjetja Bad Boy Records Diddy pozablja svoje besede. Izzvali so ga glasbeniki, ki jih zastopa založba Bad Boy Records, ker naj ne bi dobivali ustreznega plačila.