Glasbenik zaradi 'rasističnega profiliranja' odovedal nastop v Avstriji

25-letni britanski raper Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr., znan pod umetniškim imenom Stormzy, bi moral nastopiti na letošnjem Snowbombing festivalu v sosednji Avstriji, a je svoj koncert le nekaj ur pred nastopom odpovedal. Domnevno zaradi rasističnega vedenja varnostnikov na dogodku, ki so člane njegove ekipe pregledali in želeli ugotoviti, ali so oboroženi. Potem, ko so organizatorji festivala obelodanili novico, da glasbenik kljub napovedim ne bo nastopil, je Stormzy v svoji Instagram zgodbi pojasnil svojo nenadno odločitev: ''Varnostna služba je člane moje ekipe ciljno pregledala, rasistično profilirala in nasilno obravnavala, čeprav ni bilo podanega nikakršnega suma, da bi kdorkoli izmed njih nosil orožje. S strani organizatorjev dogodka ni bilo zaslediti nikakršnega truda, da bi težavo primerno naslovili in obravnavali.''

Ker letošnji Snowbombing festival obeležuje svojo 20. obletnico, se je na dogodek zgrnilo še večje število ljudi kot ponavadi – med njimi pa je tudi veliko takšnih, ki so Stormzyjevi veliki oboževalci. Slednji je namreč prejel nekaj laskavih nagrad v Veliki Britaniji in velja za enega najboljših britanskih raperjev, zato se je vsem tistim, ki ga letos na festivalu ne bodo slišali, opravičil z besedami: ''Rad bi se iskreno opravičil vsem tistim, ki so prepotovali dolgo pot, da bi me videli nastopiti. Razburjen sem, ker ste zapravili svoj čas in denar in to me grize bolj, kot si lahko predstavljate ... Kakorkoli, če so potrebni tovrstni drastični ukrepi, da bi z njimi opozoril na rasizem in rasistično profiliranje, mi verjemite, da jih bom izvedel.''