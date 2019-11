Glasbenika med nastopom izžvižgali z odra

Na spletu je pred kratkim zaokrožil posnetek neuspešnega koncertnega nastopa kanadskega glasbenika Draka. Slednji se je na povabilo prijatelja Tylerja, the Creatorja, udeležil njegovega letnega Camp Flog Gnaw festivala, kjer je nastopil namesto glasbenika Franka Oceana, ki je svoj koncert odpovedal v zadnjem trenutku. Udeleženci festivala, ki niso bili seznanjeni s Frankovo odpovedjo, so bili močno presenečeni, ko so na odru namesto njega zagledali Draka. Svojo osuplost in razočaranje so izrazili z glasnimi vzkliki in ko jih je Drake vprašal, ali želijo, da nadaljuje z nastopom, mu je eden izmed udeležencev festivala glasno zavpil: ''Ne!''