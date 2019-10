Glasbenikove neporavnane finančne obveznosti bodo poplačali z dražbo

Marca je v starosti 49 let umrl Keith Flint, pevec glasbene skupine The Prodigy. Našli so na na njegovem domu, policija je v uradni izjavi zapisala, da sumljivih okoliščin ni bilo. Zasedba pa je nato na spletu potrdila, da je šlo za samomor.

Mrliška oglednica Caroline Beasley-Murray je nato maja ob vzroku njegove smrti zapisala, da ne obstaja dovolj dokazov, da bi potrdili, da si je pevec resnično želel vzeti življenje. Po rezultatih toksikoloških preiskav pa je imel Flint za časa smrti v krvi sledi kokaina, alkohola ter kodeina. "Nikoli ne bomo zares vedeli, kaj se je tistega dne pletlo v njegovi glavi," je še dodala.

Očitno pa je imel zvezdnik nekaj finančnih težav, kajti avkcijska hiša je zdaj javila, da gre na dražbo nekaj njegovih osebnih predmetov, kajti pevec je za seboj pustil 'neporavnane finančne obveznosti'.

BritanskiThe Guardianje tako zapisal, da so med predmeti njegova oblačila, nakit ter slavni nosni piercing. Poleg že omenjenih predmetov pa bodo na dražbo tudi zlate plošče in druge nagrade, ki jih je prejel Flint za glasbeno ustvarjanje, stol in pručka Kaboom oblikovalca Jimmieja Martina, motoristična oprema ter glasbenikova po naročilu izdelana postelja iz hrasta in železa. Direktor avkcijske hiše Martin Millard je novinarjem dejal, da bodo na dražbi številni zanimivi predmeti, ki bodo ponudili vpogled v Flintovo življenje in podčrtali razliko med tem, kakšen je bil na odru in kakšen v zasebnem življenju.