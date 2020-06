Glavna igralka hrvaške serije Larina izbira se ločuje

Kot piše hrvaški portal 24Sata na začetku razhoda nista želela komentirati, saj, kot sta se izrazila, menita, da imajo hrvaški mediji kaj boljšega in bolj pomembnega za pisati. "Čeprav že nekaj časa nisva življenjska sopotnika, ostajava prijatelja in starša popolnih otrok, ki sva jih ustvarila skupaj," sta v uradni izjavi zapis začela 31-letna Doris in 30-letni Boris in tako potrdila večtedenska ugibanja, kaj se dogaja z njunim zakonom.

Oboževalci, ki jima sledijo na različnih družbenih omrežjih, so opazili, da ne nosita več poročnih prstanov, da se ne pojavljajo več skupne fotografije in da ne hvalita več eden drugega, kot sta to počela prej. Tudi samoizolacije nista preživljala skupaj. Doris je živela v skupni hiši, Boris je odšel v Sukošan, majhno mesto ob Zadru. Strinjala sta se, da iz razhoda nočeta delati prevelike drame. "Ni drame. Vsi smo živi in zdravi, zato gremo pogumno naprej z nasmehom na obrazu. Nimava več kaj reči o tem, niti se kogarkoli razen najine družine to niti ne tiče, zato prosiva, da se to spoštuje. Hvala vsem za razumevanje," sta oba zapisala na svoj Instagram.

Boris in Doris sta se poročila 6. septembra leta 2013 v zadrski katedrali sv. Stošije, na njuno poroko pa je prišel marsikateri znan obraz hrvaške estrade.