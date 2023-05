Gledalci muzikala Tina Turner za pevkino smrt izvedeli med predstavo

Obiskovalka muzikala je po šovu za Daily Mail dejala: "Kristina, ki igra Tino, je po novici skupaj z ekipo vsem dvignila razpoloženje in rekla, da se bo Tina nocoj zabavala v nebesih in bi si želela, da se predstava nadaljuje." Dodala je, da je bilo drugo dejanje predstave praznovanje Tininega življenja, igralci pa so na odru pevki v spomin pričarali naelektreno vzdušje. "Vzdušje v dvorani je bilo neopisljivo, v zraku si lahko čutil čustva."

Druga obiskovalka je na družbenem omrežju TikTok objavila utrinek s predstave, ko je občinstvo izvedelo novico. "Verjetno vsi veste, zakaj vsi stojimo tukaj pred vami. Z veliko žalostjo moramo z vami deliti novico, da je danes umrla Tina. Besede ne morejo opisati občutkov našega podjetja, zato vsi gledamo drug na drugega in gledamo vas danes v tem trenutku, da povemo izjemno zgodbo te ženske," je dejal član igralske zasedbe, v drugem delu posnetka pa je slišati še uspešnico Proud Mary , ki so jo zapeli Turnerjevi v spomin.

Glasbeni svet je v sredo pretresla vest, da se je poslovila legendarna glasbenica Tina Turner. Kot je sporočil njen tiskovni predstavnik, je pevka umrla mirne smrti v svojem domu v Švici, stara 83 let. V svoji dolgi karieri je osvojila osem kipcev za nagrado grammy, njena stalna prisotnost in popularnost v rock glasbi pa ji je med občinstvo prinesla sloveči naziv kraljica rokenrola. V zadnjih letih so jo pestile številne zdravstvene težave, vključno z rakom, možgansko kapjo in odpovedjo ledvic.