Gledalec tekme NBA z rdečico na obrazu prebolel zavrnitev poljuba na kameri

Za enega od navijačev, ki si je ogledal košarkarsko tekmo med ekipama Orlando Magic in Memphis Grizzlies, bo ta ostala v neprijetnem spominu. Za to ni bil kriv končni rezultat, temveč neroden trenutek, ko se je kamera v dvorani obrnila proti njemu in njegovi prijateljici, s katero sta si skupaj ogledala tekmo, med tem ko so skupaj z njim ostali gledalci pričakovali njun poljub, pa se je dekle obrnilo v drugo stran in ga pustilo z rdečico na obrazu.

Fant, ki je nosil belo majico in rjavo jopico ter dekle v sivi majici in vijolični jopi sprva nista opazila, da je kamera ujela prav njiju, nato pa sta opazila svojo podobo na velikem ekranu dvorane. Fant je s prstom pokazal nanj, oba pa sta se začela smejati dogajanju. fant se je za trenutek ozrl proti tlom, nato pa se v pričakovanju poljuba nagnil proti dekletu, a ta z njim ni sodelovala in ga ni pogledala, zato je ta ostal v nerodnem položaju in svoj pogled hitro preusmeril v telefon.

Nerodni trenutek je kmalu zaokrožil tudi po družbenih omrežjih, med tem ko so se nekateri s fanta norčevali, pa so številni z njim sočustvovali. "Ubogi fant. To ga bo zaznamovalo še desetletja," je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa mu je svetoval: "To je zaradi frizure. Znebi se las v obliki brokolija!" Tretji pa mu je celo svetoval, naj zamenja dekle.