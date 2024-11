Glen Powell dobil svojega dvojnika in mu obljubil posebno nagrado

Filmski igralec Timothée Chalamet , glasbenik Harry Styles , zvezdnik serije The Bear Jeremy Allen White in sedaj še hollywoodski zvezdnik Glen Powell . To so zvezdniki, ki so v zadnjem času s pomočjo zabavnih tekmovanj dobili svoje dvojnike. Tekmovanje za Glena Powlla se je odvilo v njegovem domačem kraju Austin v zvezni državi Teksas, kjer je na koncu slavil asistent lokalnega zdravnika.

Ne le množica radovednežev, tekmovanje je budno spremljal tudi Glen Powell sam, ki je tekmovalcem v video klicu sporočil: "Tukaj sem s pomembno misijo. Želim izvesti rop, pri katerem sploh ni treba nositi mask, saj imamo vsi enak obraz. To je popoln zločin," se je pošalil in zmagovalcu obljubil posebno darilo. Ker njegovi starši zaigrajo v vseh njegovih filmih, je tudi družini zmagovalca ponudil manjšo vlogo v njegovem naslednjem filmu. "Popolnoma resen sem. To je nagrada v višini šest milijard dolarjev."

S tem se je navezal na dejansko denarno nagrado tekmovanja, ki ji je dodal nekaj ničel. Zmagovalec je namreč v resnici odnesel denarno nagrado v višini pet dolarjev, kavbojski klobuk, brezplačne obroke v lokalni restavraciji za eno leto in čestitke mame Glena Powlla, ki je dogajanje skupaj s slavnim sinom spremljala prek video klica.

Letošnji trend lova na dvojnike slavnih oseb je začelo tekmovanje v New Yorku, na katerem so iskali najboljšega dvojnika zvezdnika Timothéeja Chalameta. Dogodek, ki je na ulice Manhattna privabil številne, je pritegnil tudi pozornost 'pravega' Timothéeja, ki je presenetil s svojo prisotnostjo in poskrbel za pravo navdušenje. Chalamet je v družbi telesnih stražarjev poziral za fotografije s svojimi dvojniki.