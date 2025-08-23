Glen Powell pojasnil, zakaj ne more biti naslednji James Bond.

V Hollywoodu se še naprej ugiba, kdo bi lahko kot naslednik Daniela Craiga stopil v čevlje najbolj slavnega tajnega agenta Jamesa Bonda. Ameriški igralec Glen Powell , ki se je znašel v širšem krogu kandidatov, je v intervjuju za The Hollywood Reporter pojasnil, zakaj on ni prava izbira.

"Prihajam iz Teksasa. Nekdo, ki prihaja iz Teksasa, ne bi smel igrati Jamesa Bonda. S svojo družino sem se šalil, da bi lahko igral Jimmyja Bonda, ne pa Jamesa Bonda," je dejal igralec. V vlogo tajnega agenta so do zdaj res stopili zgolj angleški in irski igralci, zato so mnogi mnenja, da bi legendarnega člana obveščevalne službe Združenega kraljestva tudi v prihodnje moral igrati prebivalec Otoka.

O novem Bondovem filmu sicer ni veliko znanega. Na režiserski stolček naj bi sedel Denis Villeneuve, za scenarij pa naj bi poskrbel Steven Knight. Kdo pa bo nasledil Craiga, Piercea Brosnana, Seana Conneryja in druge? "Naj bo to avtentičen Britanec. On spada v smoking," se je še pošalil Glen Powell.