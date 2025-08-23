Svetli način
Tuja scena

Glen Powell pojasnil, zakaj ne more biti naslednji James Bond

Los Angeles, 23. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.M.
Komentarji
2

Kdo bo novi James Bond? To se še naprej sprašujejo tako filmski navdušenci kot filmski ustvarjalci. Svoje mnenje je zdaj podal tudi igralec Glen Powell, ki se je znašel v širšem krogu kandidatov. Zvezdnik je pojasnil, zakaj on ni prava izbira ter koga bi sam najraje videl v smokingu.

V Hollywoodu se še naprej ugiba, kdo bi lahko kot naslednik Daniela Craiga stopil v čevlje najbolj slavnega tajnega agenta Jamesa Bonda. Ameriški igralec Glen Powell, ki se je znašel v širšem krogu kandidatov, je v intervjuju za The Hollywood Reporter pojasnil, zakaj on ni prava izbira.

Glen Powell pojasnil, zakaj ne more biti naslednji James Bond.
Glen Powell pojasnil, zakaj ne more biti naslednji James Bond. FOTO: AP

"Prihajam iz Teksasa. Nekdo, ki prihaja iz Teksasa, ne bi smel igrati Jamesa Bonda. S svojo družino sem se šalil, da bi lahko igral Jimmyja Bonda, ne pa Jamesa Bonda," je dejal igralec. V vlogo tajnega agenta so do zdaj res stopili zgolj angleški in irski igralci, zato so mnogi mnenja, da bi legendarnega člana obveščevalne službe Združenega kraljestva tudi v prihodnje moral igrati prebivalec Otoka.

O novem Bondovem filmu sicer ni veliko znanega. Na režiserski stolček naj bi sedel Denis Villeneuve, za scenarij pa naj bi poskrbel Steven Knight. Kdo pa bo nasledil Craiga, Piercea Brosnana, Seana Conneryja in druge? "Naj bo to avtentičen Britanec. On spada v smoking," se je še pošalil Glen Powell.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alicante1234
23. 08. 2025 09.27
Me prav zanima kako bi nekdo s teksaškim naglasom igral Angleža.
ODGOVORI
0 0
spaceair
23. 08. 2025 08.52
+5
Prav je povedal! on je za kaubojsko vlogo ne pa za angleža
ODGOVORI
5 0
