Glen Powell pred izidom filma Top Gun: Maverick skoraj bankrotiral

Igralec Glen Powell je skoraj bankrotiral, ko je čakal na izid filma Top Gun: Maverick. "Nikoli nisem zaslužil večje vsote denarja s filmom, vključno s 'Top Gunom', in bančni račun sem izpraznil do te mere, da je moj računovodja pomislil: Ta pandemija ne sme več dolgo trajati," se je iskreno spominjal za Hollywood Reporter. Film bi namreč moral iziti že leta 2019, vendar je bil preložen zaradi pandemije covida-19. Film so sicer želeli izdati na pretočnih platformah, s čimer pa se naj ne bi strinjal glavni igralec Tom Cruise, ki naj bi to ponudbo zavrnil, saj si je želel izid v kinematografih, kljub temu, da so mlajši igralci zaradi tega skoraj bankrotirali. V kinematografe je tako prišel maja 2022.