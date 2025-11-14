Glen Powell razkril vzdevek Toma Cruisa: Vsi ga tako kličejo

Tudi zvezdniki se med sabo kličejo po vzdevkih. Medtem ko so eni bolj znani, pa drugih imen nikoli ne izvemo. Ameriški igralec Glen Powell , ki je pred dvema letoma zaigral v priljubljenem filmu Samo ne ti , je zdaj razkril, kako kličejo Toma Cruisa , ko ugasnejo kamere.

"Vsi ga tako kličemo. On je TC. Rečem mu tudi Cruise, ampak večina ljudi mu reče TC," je Powell dejal v intervjuju za IndieWire.

Zvezdnika sta se spoprijateljila na snemanju filma Top Gun: Maverick, ki je izšel leta 2022. Da sta v dobrih prijateljskih odnosih, je Cruise ponovno dokazal pred dnevi, ko je Powella podprl na premieri filma Running man. "Še en odličen večer s prijatelji v kinu. Odlično ste se odrezali, čestitam! Smejal sem se na robu sedeža in pojedel preveč kokic," je Cruise zapisal na Instagramu.