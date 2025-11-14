Svetli način
Glen Powell razkril vzdevek Toma Cruisa: Vsi ga tako kličejo

Los Angeles, 14. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Ste se kdaj vprašali, kakšne vzdevke zvezdniki namenijo eden drugemu, ko poleg njih ni objektivov? Glen Powell je v enem od nedavnih intervjujev razkril, kako kličejo njegovega igralskega kolega Toma Cruisa.

Tudi zvezdniki se med sabo kličejo po vzdevkih. Medtem ko so eni bolj znani, pa drugih imen nikoli ne izvemo. Ameriški igralec Glen Powell, ki je pred dvema letoma zaigral v priljubljenem filmu Samo ne ti, je zdaj razkril, kako kličejo Toma Cruisa, ko ugasnejo kamere.

Glen Powell
Glen Powell FOTO: AP

"Vsi ga tako kličemo. On je TC. Rečem mu tudi Cruise, ampak večina ljudi mu reče TC," je Powell dejal v intervjuju za IndieWire.

Zvezdnika sta se spoprijateljila na snemanju filma Top Gun: Maverick, ki je izšel leta 2022. Da sta v dobrih prijateljskih odnosih, je Cruise ponovno dokazal pred dnevi, ko je Powella podprl na premieri filma Running man. "Še en odličen večer s prijatelji v kinu. Odlično ste se odrezali, čestitam! Smejal sem se na robu sedeža in pojedel preveč kokic," je Cruise zapisal na Instagramu.

Preberi še Tom Cruise na rdeči preprogi podprl nekdanjega soigralca Glena Powella

Občudovanje pa gre tudi v drugo smer. "Enostavno je eden redkih ljudi, ki dejansko vsem okoli sebe želi le najbolje," je dejal Powell.

