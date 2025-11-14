Glen Powell razkril vzdevek Toma Cruisa: Vsi ga tako kličejo

Tudi zvezdniki se med sabo kličejo po vzdevkih. Medtem ko so eni bolj znani, pa drugih imen nikoli ne izvemo. Ameriški igralec Glen Powell, ki je pred dvema letoma zaigral v priljubljenem filmu Samo ne ti, je zdaj razkril, kako kličejo Toma Cruisa, ko ugasnejo kamere.
"Vsi ga tako kličemo. On je TC. Rečem mu tudi Cruise, ampak večina ljudi mu reče TC," je Powell dejal v intervjuju za IndieWire.
Zvezdnika sta se spoprijateljila na snemanju filma Top Gun: Maverick, ki je izšel leta 2022. Da sta v dobrih prijateljskih odnosih, je Cruise ponovno dokazal pred dnevi, ko je Powella podprl na premieri filma Running man. "Še en odličen večer s prijatelji v kinu. Odlično ste se odrezali, čestitam! Smejal sem se na robu sedeža in pojedel preveč kokic," je Cruise zapisal na Instagramu.
Občudovanje pa gre tudi v drugo smer. "Enostavno je eden redkih ljudi, ki dejansko vsem okoli sebe želi le najbolje," je dejal Powell.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.