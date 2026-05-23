Tuja scena

Glen Powell se je srečal z oboževalko, ki je jedla njegove slike

London, 23. 05. 2026 13.33 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Glen Powell

Oboževalci so za svoje idole iz sveta zabavne industrije pripravljeni narediti marsikaj. Nekateri bi jih celo pojedli oziroma natančneje njihovo sliko. Takšne ideje se je domislila vplivnica na TikToku Monique, ki si je za izziv postavila, da bo vsak dan pojedla sliko slavnega igralca Glena Powella. To je počela vse, dokler ga ni spoznala v živo.

Bizarno, a realno, bi lahko komentirali odločitev TikTok vplivnice Monique. Velika oboževalka igralca Glena Powella je namreč vsak dan pojedla eno njegovo sliko, vse dokler ga ne bo videl oziroma spoznala v živo. To je počela kar 140 dni. Vplivnica je nato končno dočakala srečanje z zvezdnikom filma Top Gun: Maverick, ki je bil nad njenim početjem iskreno začuden. Svojo izkušnjo z 'noro' oboževalko je zato delil z mediji in jo označil kot eno najbolj nenavadnih zgodb v svoji karieri.

Glen Powell je razkril bizarno izkušnjo z oboževalko.
FOTO: Profimedia

Na dogodku, kjer so sodelovali tudi legendarni igralci Harrison Ford, Owen Wilson in Zach Braff, je 37-letnik razkril podrobnosti o bizarnem srečanju z oboževalko. Igralec je poudaril, da slava pogosto prinese situacije, ki presegajo meje običajnega, tokrat pa je šlo za dejanje, ki je osupnilo tudi njegove najbolj izkušene kolege. Gre za primer, ki izpostavlja moč socialnih omrežij in ekstremne ukrepe, ki jih posamezniki sprejmejo, da bi pritegnili pozornost svojih idolov.

Igralec je pojasnil, da za ta internetni trend ni vedel vse do premiere filma The Running Man v Londonu. Ko se je sprehajal po rdeči preprogi, so mu organizatorji šepnili, da je med prisotnimi dekle, ki "vsak dan pojé njegov obraz". Monique je s svojim izzivom pričela junija 2025. Ko sta se končno srečala, ji je Powell podpisal fotografijo, ona pa je vanjo takoj zatem ugriznila. "To je divje," je v smehu komentiral igralec, ko se je obrnil proti kameram, čeprav je bilo v ozadju čutiti precejšnje nelagodje zaradi narave dejanja.

To pa ni bila edina igralčeva bizarna izkušnja z oboževalcem. Nekoč mu je neznanec v podpis prinesel njegovo zasebno družinsko fotografijo. Zvezdnika je dogodek močno šokiral in tudi prestrašil, saj do takšne fotografije oboževalec nikakor ne bi smel imeti dostopa.

'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Poletje
