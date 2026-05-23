Glen Powell se je srečal z oboževalko, ki je jedla njegove slike

Bizarno, a realno, bi lahko komentirali odločitev TikTok vplivnice Monique. Velika oboževalka igralca Glena Powella je namreč vsak dan pojedla eno njegovo sliko, vse dokler ga ne bo videl oziroma spoznala v živo. To je počela kar 140 dni. Vplivnica je nato končno dočakala srečanje z zvezdnikom filma Top Gun: Maverick, ki je bil nad njenim početjem iskreno začuden. Svojo izkušnjo z 'noro' oboževalko je zato delil z mediji in jo označil kot eno najbolj nenavadnih zgodb v svoji karieri.

Na dogodku, kjer so sodelovali tudi legendarni igralci Harrison Ford, Owen Wilson in Zach Braff, je 37-letnik razkril podrobnosti o bizarnem srečanju z oboževalko. Igralec je poudaril, da slava pogosto prinese situacije, ki presegajo meje običajnega, tokrat pa je šlo za dejanje, ki je osupnilo tudi njegove najbolj izkušene kolege. Gre za primer, ki izpostavlja moč socialnih omrežij in ekstremne ukrepe, ki jih posamezniki sprejmejo, da bi pritegnili pozornost svojih idolov.

Igralec je pojasnil, da za ta internetni trend ni vedel vse do premiere filma The Running Man v Londonu. Ko se je sprehajal po rdeči preprogi, so mu organizatorji šepnili, da je med prisotnimi dekle, ki "vsak dan pojé njegov obraz". Monique je s svojim izzivom pričela junija 2025. Ko sta se končno srečala, ji je Powell podpisal fotografijo, ona pa je vanjo takoj zatem ugriznila. "To je divje," je v smehu komentiral igralec, ko se je obrnil proti kameram, čeprav je bilo v ozadju čutiti precejšnje nelagodje zaradi narave dejanja.