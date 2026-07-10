Glen Powell z objavo fotografij potrdil zvezo z igralko Michelle Randolph

Igralec Glen Powell je dan neodvisnosti ZDA preživel v družbi prijateljev, s katerimi so se zabavali ob prigrizkih, igrah in plesu, z njim pa je bila tudi Michelle Randolph. Zvezdnik filmov Samo ne ti, Top Gun 2 in Tekač je na družbenem omrežju delil nekaj utrinkov prazničnega dne, na eni od fotografij pa se poljublja z 28-letnico, s katero ga povezujejo od novembra lani.

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Da se 37-letnik s skoraj desetletje mlajšo zvezdnico filma Krik 7 romantično sestaja, je mesec pozneje potrdil vir blizu igralca, razkril pa je tudi, da je Michelle že spoznala njegovo družino. Nekaj tednov pozneje se je par odpravil na počitnice v Miami, kjer sta se jima pridružila še podjetnik David Grutman in njegova žena.