Glen Powell z objavo fotografij potrdil zvezo z igralko Michelle Randolph

Igralec Glen Powell je dan neodvisnosti ZDA preživel v družbi prijateljev, s katerimi so se zabavali ob prigrizkih, igrah in plesu, z njim pa je bila tudi Michelle Randolph. Zvezdnik filmov Samo ne ti, Top Gun 2 in Tekač je na družbenem omrežju delil nekaj utrinkov prazničnega dne, na eni od fotografij pa se poljublja z 28-letnico, s katero ga povezujejo od novembra lani.
Da se 37-letnik s skoraj desetletje mlajšo zvezdnico filma Krik 7 romantično sestaja, je mesec pozneje potrdil vir blizu igralca, razkril pa je tudi, da je Michelle že spoznala njegovo družino. Nekaj tednov pozneje se je par odpravil na počitnice v Miami, kjer sta se jima pridružila še podjetnik David Grutman in njegova žena.
Januarja sta se skupaj udeležila zabave po podelitvi zlatih globusov, igralka pa se je istega meseca v enem od intervjujev izognila novinarskemu vprašanju, ali je v zvezi s Powellom, in nakazala, da želi svoje ljubezensko življenje ohraniti v zasebnosti.
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