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Tuja scena

Glen Powell z objavo fotografij potrdil zvezo z igralko Michelle Randolph

Teksas, 10. 07. 2026 15.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Glen Powell

Igralec Glen Powell je na družbenem omrežju objavil nekaj fotografij, na katerih je v družbi igralke Michelle Randolph in prijateljev, dodal pa je tudi eno, na kateri se z 28-letnico poljubljata, in tako potrdil zvezo. Par sicer povezujejo od novembra, ko so ju fotografi ujeli v objektive med plesom v Teksasu.

Igralec Glen Powell je dan neodvisnosti ZDA preživel v družbi prijateljev, s katerimi so se zabavali ob prigrizkih, igrah in plesu, z njim pa je bila tudi Michelle Randolph. Zvezdnik filmov Samo ne ti, Top Gun 2 in Tekač je na družbenem omrežju delil nekaj utrinkov prazničnega dne, na eni od fotografij pa se poljublja z 28-letnico, s katero ga povezujejo od novembra lani.

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Da se 37-letnik s skoraj desetletje mlajšo zvezdnico filma Krik 7 romantično sestaja, je mesec pozneje potrdil vir blizu igralca, razkril pa je tudi, da je Michelle že spoznala njegovo družino. Nekaj tednov pozneje se je par odpravil na počitnice v Miami, kjer sta se jima pridružila še podjetnik David Grutman in njegova žena.

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Januarja sta se skupaj udeležila zabave po podelitvi zlatih globusov, igralka pa se je istega meseca v enem od intervjujev izognila novinarskemu vprašanju, ali je v zvezi s Powellom, in nakazala, da želi svoje ljubezensko življenje ohraniti v zasebnosti.

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