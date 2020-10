Glenn Close poustvarila legendarni lik iz filma 101 dalmatinec

Potem ko je minilo že več kot dve desetletji, ko je Gleen Close leta 1996 zaigrala v filmu 101 Dalmatinec , je svoje zveste oboževalce in sledilce na Instagramu osupnila s preobrazbo svojega lika Cruelle De Vil – zlobne modne oblikovalke, ki je obsedena s krznom in želi iz ljubkih dalmatinčkov narediti prav poseben plašč.

Legendarna igralka se je preobrazbe v nepozaben zloben lik lotila kar sama. Črno-belo lasuljo si je naročila prek interneta, pobarvano rdečo palčko pa je uporabila kot držalo za cigarete. Na fotografijah nosi črn krznen plašč, ki ga je vzela iz svoje garderobe, in sicer ga je nosila v filmu Žena (The Wife)leta 2017. Poleg tega je v lokalni trgovini za noč čarovnic vzela par diskretnih pasjih dalmatinskih ušes in si jih dala na glavo. Ob tem pa se je pošalila, da je njen mejkap z določenih zornih kotov videti 'čudno', ker je prava ličila zamenjala s stvarmi, ki jih je imela pri roki. Namesto bele podlage, pudra je tako uporabila otroški puder, za kar se ji na koncu ni zdela najbolj pametna izbira. S to gesto je priskočila na pomoč akciji zbiranja finančnih sredstev za noč čarovnic.

Glenn je lik zlobne Cruelle De Vil odigrala dvakrat. Najprej leta 1996 v filmu 101 dalmatinec, nato pa še v nadaljevanju v filmu 102 dalmatinca leta 2000. Filmski studio Walt Disney pripravlja novo adaptacijo filma 101 dalmatinec, v katerem bo v ospredju prav hudobna Cruella De Vil, ki jo bo upodobila Emme Stone. Naslov filma bo drugačen od originala in se b imenoval Cruella, saj se bo zgodba vrtela okoli pasje sovražnice. Vkinematografe po svetu bo predvidoma prišel 28. maja 2021.