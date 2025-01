Glenn Close razkrila, s kom je delila svoj najboljši filmski poljub.

Igralka Glenn Close je nedavno gostovala v pogovorni oddaji Watch What Happens Live. Voditelj Andy Cohen jo je v rubriki vročih vprašanj Plead the Fifth soočil z vprašanjem: "S kom si delila svoj najboljši filmski poljub?" Igralka je za nekaj trenutkov obmolknila, zaprla oči, premislila, nato pa brez zadržka dejala: "Robert Redford v filmu Rojen za bejzbol."