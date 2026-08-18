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Tuja scena

'Globoka žalost in šok': Kličko se je odzval na smrt nekdanje partnerke

18. 08. 2026 12.13 pred 2 urama 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Vladimir Kličko, Hayden Panettiere

"Novica o Haydenini tragični smrti me je globoko pretresla," je v prvem odzivu na smrt igralke Hayden Panettiere zapisal njen nekdanji partner in oče njene hčerke Vladimir Kličko. Nekdanji boksar je zapisal, da preživlja obdobje globokega šoka in žalosti. "Nič ne bo izbrisalo trenutkov, ki sva jih preživela skupaj."

Po svetu še vedno odmeva smrt igralke Hayden Panettiere, ki je umrla stara zgolj 36 let. Na Instagramu se je oglasil tudi Vladimir Kličko, s katerim je Hayden leta 2014 povila hčerko Kayo. "Ta svet je zapustila veliko prezgodaj," je ob družinski fotografiji zapisal nekdanji boksar. "Čeprav ni bila več moja partnerka, je bila pomemben del mojega življenja in mati najine hčerke Kaye."

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V nadaljevanju zapisa se je spominjal zapuščine priljubljene igralke in opozoril na temne plati slave. "S svojim izjemnim talentom je zgradila neverjetno kariero, hkrati pa se je soočala tudi s temnejšimi platmi zelo zahtevne industrije. Nič ne bo izbrisalo trenutkov, ki sva jih preživela skupaj, niti mesta, ki ga je imela v naših življenjih."

Čustveno je dodal: "Najini hčerki Kayi bom vedno govoril o njeni mami s spoštovanjem in poskrbel, da si bo zapomnila, kakšna oseba je bila." Ob tem je igralkini družini, prijateljem in oboževalcem izrekel "najgloblje sožalje" ter dodal: "Mladi in nadarjeni ljudje, kot je bila Hayden, ne bi smeli tega sveta zapustiti tako zgodaj."

Vladimir Kličko in Hayden Panettiere
Vladimir Kličko in Hayden Panettiere
FOTO: AP

Kličko je vse prosil, da v tem "izjemno težkem času spoštujejo čustva in zasebnost naše družine. Za zdaj je to vse, kar želim povedati." Hayden je zaželel, da počiva v večnem miru.

Vladimir Kličko in Hayden Panettiere sta par postala leta 2009 ter se leta 2013 zaročila. Leto kasneje sta postala ponosna starša, leta 2018 pa sta zaroko razdrla. Panettiere, ki se je borila z odvisnostjo in težavami z duševnim zdravjem, je Kličku prepustila polno skrbništvo nad Kayo.

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KOMENTARJI4

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brabusednet
18. 08. 2026 14.54
A Muserjeva se tudi z tem ukvarja,kaj počne zadnje čase in se izve.
Odgovori
0 0
exdetektiv
18. 08. 2026 14.05
Težke droge preplavljajo svet...tudi Slovenijo. Kar ne morem verjet, da je toliko mladih ujetih v kremplje teh pogubnih substanc.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
18. 08. 2026 13.53
Vprašajte Epstein ekipo zakaj je umrla.
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
18. 08. 2026 14.29
Gremo Bosna
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+1
1 0
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