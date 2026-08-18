'Globoka žalost in šok': Kličko se je odzval na smrt nekdanje partnerke

Po svetu še vedno odmeva smrt igralke Hayden Panettiere, ki je umrla stara zgolj 36 let. Na Instagramu se je oglasil tudi Vladimir Kličko, s katerim je Hayden leta 2014 povila hčerko Kayo. "Ta svet je zapustila veliko prezgodaj," je ob družinski fotografiji zapisal nekdanji boksar. "Čeprav ni bila več moja partnerka, je bila pomemben del mojega življenja in mati najine hčerke Kaye."
V nadaljevanju zapisa se je spominjal zapuščine priljubljene igralke in opozoril na temne plati slave. "S svojim izjemnim talentom je zgradila neverjetno kariero, hkrati pa se je soočala tudi s temnejšimi platmi zelo zahtevne industrije. Nič ne bo izbrisalo trenutkov, ki sva jih preživela skupaj, niti mesta, ki ga je imela v naših življenjih."
Čustveno je dodal: "Najini hčerki Kayi bom vedno govoril o njeni mami s spoštovanjem in poskrbel, da si bo zapomnila, kakšna oseba je bila." Ob tem je igralkini družini, prijateljem in oboževalcem izrekel "najgloblje sožalje" ter dodal: "Mladi in nadarjeni ljudje, kot je bila Hayden, ne bi smeli tega sveta zapustiti tako zgodaj."
Kličko je vse prosil, da v tem "izjemno težkem času spoštujejo čustva in zasebnost naše družine. Za zdaj je to vse, kar želim povedati." Hayden je zaželel, da počiva v večnem miru.
Vladimir Kličko in Hayden Panettiere sta par postala leta 2009 ter se leta 2013 zaročila. Leto kasneje sta postala ponosna starša, leta 2018 pa sta zaroko razdrla. Panettiere, ki se je borila z odvisnostjo in težavami z duševnim zdravjem, je Kličku prepustila polno skrbništvo nad Kayo.
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