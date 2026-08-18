'Globoka žalost in šok': Kličko se je odzval na smrt nekdanje partnerke

Po svetu še vedno odmeva smrt igralke Hayden Panettiere , ki je umrla stara zgolj 36 let. Na Instagramu se je oglasil tudi Vladimir Kličko , s katerim je Hayden leta 2014 povila hčerko Kayo . "Ta svet je zapustila veliko prezgodaj," je ob družinski fotografiji zapisal nekdanji boksar. "Čeprav ni bila več moja partnerka, je bila pomemben del mojega življenja in mati najine hčerke Kaye."

V nadaljevanju zapisa se je spominjal zapuščine priljubljene igralke in opozoril na temne plati slave. "S svojim izjemnim talentom je zgradila neverjetno kariero, hkrati pa se je soočala tudi s temnejšimi platmi zelo zahtevne industrije. Nič ne bo izbrisalo trenutkov, ki sva jih preživela skupaj, niti mesta, ki ga je imela v naših življenjih."

Čustveno je dodal: "Najini hčerki Kayi bom vedno govoril o njeni mami s spoštovanjem in poskrbel, da si bo zapomnila, kakšna oseba je bila." Ob tem je igralkini družini, prijateljem in oboževalcem izrekel "najgloblje sožalje" ter dodal: "Mladi in nadarjeni ljudje, kot je bila Hayden, ne bi smeli tega sveta zapustiti tako zgodaj."