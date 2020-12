Gloria Estefan je prepričana, da je virus dobila od oboževalca

Gloria Estefan je povedala, da je tudi ona prebolela covid-19. 63-letna pevka je v nedavnem intervjuju delila nekaj misli o izkušnji z boleznijo in razkrila tudi svoja predvidevanja o tem, kako je do okužbe sploh prišlo. Spominja se, da je 30. oktobra sedela na terasi ene od miamijskih restavracij, saj je bila na testiranju na novi koronavirus pred tem negativna. Obisk restavracije je bil njen edini 'izlet' iz zapovedane karantene, preostali čas je namreč preživljala doma, v strogi izolaciji.

''Edina stvar, ki se je v tem času zgodila, je ta, da je med edinim obedovanjem v javnosti do mene pristopil oboževalec in me potrepljal po rami. Prišel mi je izredno blizu, bil je brez maske, izrekel pa mi je nekaj lepih reči in pohval,''je povzela dogajanje.

Nekaj dni po dogodku je ugotovila, da ne okuša več, sledila pa je izguba voha, zato je postala panična. Kasneje je test pokazal, da je pozitivna na virus, zato se je samoizolirala doma, kjer je ostala dva tedna. V tem času sta jo pestila kašelj in izrazita dehidracija. Prejšnji teden je znova prestala test, ki pa je bil na srečo negativen: ''Zelo sem srečna, hotela sem samo deliti informacijo, da sem bila v karanten, na edini dan, ko sem se odpravila na kosilo v restavracijo, pa sem srečala eno samo osebo, ki ni nosila maske. Čeprav sem v času, ko sva govorila, poskušala zadrževati zrak, se je v tistem trenutku moralo nekaj zgoditi,'' je razkrila svoje razmišljanje o možnem načinu okužbe.