Gloria Estefan: Pri devetih letih me je spolno zlorabil sorodnik

Pevka kubanskih korenin je prvič spregovorila o spolni zlorabi iz otroštva. Sorodnik, ki jo je zlorabil pri devetih letih, naj bi kasneje grozil, da bo ubil njeno mamo, v kolikor ji bo povedala za grozljiva dejanja. Iskrena je bila v novi epizodi pogovornega šova Red Table Talk.

Gloria Estefan je v novi epizodi spletne serije Red Table Talk: The Estefans (ki je različica oddaje z družino Jade Smith) eni od voditeljic, ki je hkrati njena nečakinja, zaupala zgodbo iz preteklosti. Dejala je, da je na ta trenutek zelo dolgo čakala. 64-letnica je bila iskrena: "Stara sem bila devet let, ko se je to zgodilo in to je bil nekdo, ki mu je moja mama zaupala. Bil je družina, vendar ne ožja družina."

icon-expand Gloria Estefan FOTO: Profimedia

Grammyjevka je dejala, da je bil človek, ki jo je zlorabil – njegove identitete ni razkrila – nekdo, ki je občutil svojo moč, saj je njena mama Glorio v otroških letih vpisala v njegovo glasbeno šolo. "Takoj ob vpisu je mami pričel govoriti o tem, kako sem talentirana in da potrebujem posebno pozornost, mama pa se je počutila srečno, da je bila ta pozornost namenjena ravno meni," je razložila pevka. V studiu pri okrogli mizi, za katero je potekal pogovor, je sedela tudi Glorijina 26-letna hči Olivia, ki je mamo povprašala, kdaj je začutila, da možakarjevo obnašanje ni primerno. "Zapeljevanje se je pričelo z njegovim postopnim laskanjem," je dejala in dodala, da je hitro zavrnila njegovo neprimerno obnašanje, nato so sledile grožnje: "Vedela sem, da sem se znašla v zelo nevarni situaciji, ko sem se uprla, je dejal: 'Tvoj oče je v Vietnamu, tvoja mama je sama in ubil jo bom, če ji poveš!'" Sebe za njegove postopke ni nikoli obtoževala, saj je vedela, da je neimenovani moški "nor", hkrati pa je verjela, da bo dejansko ubil njeno mamo: "Na vse pretege sem se trudila zapustiti to šolo. Izmislila sem si, da sem bolna."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke