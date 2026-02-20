Naslovnica
Tuja scena

Gola in mlada – vroča Sofia Vergara navdušila s fotografijami

Miami, 20. 02. 2026 14.08 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
sofia vergara

Sofia Vergara je ena od tistih zvezdnic, ki navdušuje s svojimi oblinami, brezčasno zapeljivostjo in pogumom, da se pred fotografski objektiv postavi tudi pomanjkljivo oblečena. Svoje oboževalce pogosto razvaja s fotografijami, na katerih pozira v kopalkah na plaži, v pričakovanju skorajšnjega obiska Miamija pa je svoje sledilce 'pocrkljala' z vročimi fotografijami iz mladosti.

Od nekdaj velja za eno najlepših igralk na svetu, svetovno slavo pa si je pridobila z vlogo v seriji Moderna družina. Sofia Vergara kljubuje zobu časa tako dobro, da bi ji redkokdo pripisal 53 let in na to je več kot očitno zelo ponosna. Vedno se potrudi, da njena oblačila poudarjajo njene atribute, s katerimi se rada postavi tudi pred fotografski objektiv. In to tudi zelo malo oblečena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica nikakor nima težav z goloto, zato pogosto deli fotografije na družbenih omrežjih, s katerimi poskrbi za dvig temperatur. Ob pogledu na njeno zapeljivo postavo marsikdo pozabi na zimo, še posebej pa navdušuje s fotografijami v kopalkah. Priljubljena igralka se v tem času očitno veseli prihajajočega dopustovanja v Miamiju, ki ga je pred leti že obiskala in tam posnela nekaj vročih fotografij. Še preden se bo znova sprehajala po vročem pesku, pa je svoje oboževalce razveselila z objavo nekaj fotografij iz preteklosti.

Objavila je dve fotografiji iz mladosti, na katerih pozira v kopalkah. Njeni sledilci so bili nad objavo navdušeni, saj je v manj kot 24 urah prejela več kot 242.000 všečkov, številni pa so tudi v komentarjih izrazili navdušenje nad njeno objavo.

sofia vergara miami fotografije objava kopalke zapeljivos

KOMENTARJI1

olafur
20. 02. 2026 15.22
Danes je photoshopiranje že tako nepredovalo, da lahko tudi iz stare mame naredijo manekenko, ko te ženske vidiš v resnici in od blizu pa je človek več kot razočaran
