Gola in mlada – vroča Sofia Vergara navdušila s fotografijami

Od nekdaj velja za eno najlepših igralk na svetu, svetovno slavo pa si je pridobila z vlogo v seriji Moderna družina. Sofia Vergara kljubuje zobu časa tako dobro, da bi ji redkokdo pripisal 53 let in na to je več kot očitno zelo ponosna. Vedno se potrudi, da njena oblačila poudarjajo njene atribute, s katerimi se rada postavi tudi pred fotografski objektiv. In to tudi zelo malo oblečena.

Zvezdnica nikakor nima težav z goloto, zato pogosto deli fotografije na družbenih omrežjih, s katerimi poskrbi za dvig temperatur. Ob pogledu na njeno zapeljivo postavo marsikdo pozabi na zimo, še posebej pa navdušuje s fotografijami v kopalkah. Priljubljena igralka se v tem času očitno veseli prihajajočega dopustovanja v Miamiju, ki ga je pred leti že obiskala in tam posnela nekaj vročih fotografij. Še preden se bo znova sprehajala po vročem pesku, pa je svoje oboževalce razveselila z objavo nekaj fotografij iz preteklosti.