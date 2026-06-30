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Tuja scena

Gola v banji: Dua Lipa objavila drzno fotografijo z medenih tednov

Rim, 30. 06. 2026 18.37 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Dua Lipa

Glasbena zvezdnica albanskih korenin Dua Lipa še vedno uživa na medenih tednih pri naših zahodnih sosedih. Na Instagramu je delila novo galerijo utrinkov z romantičnega potovanja, največ pozornosti pa je pritegnila drzna fotografija, na kateri grammyjevka gola pozira v peneči kopeli.

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"Raj na Zemlji," je nove fotoutrinke z medenih tednov, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, opisala glasbena zvezdnica Dua Lipa, ki je v začetku meseca večno zvestobo obljubila igralcu Callumu Turnerju. Spomnimo, zvezdnika sta se po tridnevnem poročnem slavju na Siciliji odpravila na medene tedne širom Italije.

V najnovejši galeriji z romantičnega potovanja je največ pozornosti pritegnila drzna fotografija, na kateri grammyjevka gola pozira v peneči kopeli. 30-letnica je v galerijo vključila tudi nekaj gurmanskih užitkov, lepot pokrajine naše zahodne sosede in nekaj utrinkov svojega soproga.

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matko74
30. 06. 2026 19.19
Kdo pa je ta LIpa
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