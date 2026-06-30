Gola v banji: Dua Lipa objavila drzno fotografijo z medenih tednov

"Raj na Zemlji," je nove fotoutrinke z medenih tednov, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, opisala glasbena zvezdnica Dua Lipa, ki je v začetku meseca večno zvestobo obljubila igralcu Callumu Turnerju. Spomnimo, zvezdnika sta se po tridnevnem poročnem slavju na Siciliji odpravila na medene tedne širom Italije.

V najnovejši galeriji z romantičnega potovanja je največ pozornosti pritegnila drzna fotografija, na kateri grammyjevka gola pozira v peneči kopeli. 30-letnica je v galerijo vključila tudi nekaj gurmanskih užitkov, lepot pokrajine naše zahodne sosede in nekaj utrinkov svojega soproga.