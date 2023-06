Igralski par Goldie Hawn in Kurt Russell so fotografi ujeli med počitnicami v Grčiji, zvezdnika, ki sta par že več kot 40 let, pa še vedno delujeta tako zaljubljena, kot sta bila na začetku. Med romantičnim pobegom v Grčijo sta uživala na izletu s čolnom, igralca pa v svojih 70. letih še vedno delujeta mladostna in razigrana.

Goldie Hawn in Kurt Russell sta skupaj uživala na romantičnem pobegu v Grčiji. Hollwoodski par, ki je skupaj že več kot 40 let, je užival na izletu s čolnom, na katerem so se jima pridružili še trije ljudje. Čeprav sta igralca par že več kot štiri desetletja, pa nista nikoli stopila pred oltar.

icon-expand Goldie Hawn in Kurt Russell na počitnicah v Grčiji FOTO: Profimedia

77-letna Goldie in pet let mlajši Kurt še vedno delujeta mladostna. Z zlatim globusom nagrajena igralka je nosila črne enodelne kopalke, videz pa je dopolnila s sončnimi očali, okoli vratu pa je imela rdečo brisačo. Kurt je nosil črno-bele kopalne hlače, sivo kapo s ščitnikom in sivo majico, ki pa jo je pozneje, ko sta izplula, slekel.

icon-expand Goldie Hawn in Kurt Russell sta še vedno zaljubljena. FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta se spoznala, ko sta snemala družinski film The One and Only, Genuine, Original Family Band, ki je bil premierno predvajan leta 1968, a takrat še nista postala par, saj se je Goldie leto pozneje poročila z igralcem Gusom Trikonisom. Zakon ni trajal dolgo, saj sta se razšla že leta 1976. Tudi takrat igralka še ni našla sreče v ljubezni, kljub novemu zakonu z glasbenikom Billom Hudsonom, s katerim ima sina Oliverja in hčer Kate. Zakon s Hudsonom se je končal leta 1982.

Tudi Kurt ni imel srečne roke pri izbiri partnerk pred Goldie. Za seboj ima propadli zakon s Season Hubley, s katero se je poročil leta 1979, par pa se je razšel že štiri leta pozneje. Življenjski poti Goldie in Kurta sta se ponovno križali leta 1984, ko sta skupaj zaigrala v filmu Vojakinje, takrat pa sta se tudi romantično zapletla.