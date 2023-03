Goldie Hawn Kurtu Russllu: Vse najboljše najbolj čudaškemu moškemu

Objavo je komentiral tudi igralkin sin Oliver . "Obožujem to fotografijo, hahaha," je komentiral, v drugi komentar pa pripisal še, da slika dejansko povzema, kako je videti 40 let njunega skupnega življenja. Poleg njega so se v komentarjih oglasili mnogi zvezdnikovi podporniki in mu zaželeli vse najboljše.

Goldie in Kurt sta v štirih skupnih desetletjih vzgojila štiri otroke, zelo rada pa sta tudi v vlogi starih staršev. Igralka ima iz zakona z Billom Hudsonom 43-letno Kate in 46-letnega Oliverja, igralec iz zakona s Season Hubley 43-letnega sina Bostona, skupaj pa imata še 36-letnega Wyatta. Zvezo sta začela leta 1983, spoznala pa sta se že 15 let prej na snemanju muzikala The One and Only, Genuine, Original Family Band.