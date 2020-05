Goldie Hawn o prepiru z Weinsteinom: Takrat je želel, da igram 23-letnico

Ko je prvič dobila scenarij v roke, ni razumela, kaj se dogaja. Takrat je bila stara okoli 40 let, njen lik pa je imel 23 let."Poklicala sem ga in mu rekla: 'Dobro veš, da nisem stara 23. Kdo je zame napisal vlogo 23-letnice?' Takrat mi je želel laskati in mi rekel, češ da jaz lahko vseeno igram nekoga, ki je 20 let mlajši od mene. Rekla sem, da se strinjam, seveda, saj imamo računalnike, s katerimi me lahko pomladijo, in da me lahko spremeni tudi v 12-letnico, če želi. Dodala sem, da se bo v delih, kjer plešem in se hitro premikam, moja prava starost zagotovo videla. Rekla sem mu, da je bila ta poteza zelo podla in da bi mi lahko že na začetku rekel, da si želi mlajše igralke," je povedala Goldie.