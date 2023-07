Goldie Hawn o tem, zakaj ni poročena: Koliko ločitev je zabavnih?

Goldie Hawn je za CNN pojasnila, zakaj se z dolgoletnim partnerjem Kurtom Russellom nikoli nista odločila, da stopita pred oltar . "Zakaj bi morala to storiti? Ali ni to boljše vprašanje?" je dejala igralka. Pojasnila je, da sta z Russlom, s katerim sta skupaj od leta 1984 in imata sina Wyatta Russella , oba videla posledice neuspešnega zakona.

"Ko se ne izide, se konča kot velik posel," je pojasnila zvezdnica, ki ima za sabo dva propadla zakona. Od leta 1969 do leta 1976 je bila poročena z igralcem Gusom Trikonisom, kasneje pa od leta 1976 do leta 1982 z glasbenikom Billom Hudsonom, s katerim ima dva otroka, Oliverja Hudsona in Kate Hudson. "Vedno je umazano. Nekdo mora pogledati in reči: 'Koliko ločitev je pravzaprav zabavnih? Koliko ločitev je dejansko zastonj? Koliko ločitev povzroči, da se osebi sovražita še bolj kot prej? Koliko ločitev je prizadelo otroke?" se je spraševala Hawnova.

Novinar Chris Wallace je nato poudaril, da je Goldie skupaj s Kurtom že štiri desetletja, kar pomeni, da se ne bosta razšla. "Kako to veste? Všeč mi je ideja, da se lahko zjutraj zbudim in vsak dan sprejmem odločitev, če želim biti tam," je odgovorila 77-letna igralka. "Razmerja so težka, niso vedno lahka. Obstaja vrsto ovir, skozi katere greš. Obstajajo stvari, v katere verjameš in v katere ne verjameš ali s katerimi se ne strinjaš." Dodala je, da je v razmerju pomembno, da ostaneš neodvisen s samostojnim razmišljanjem, s čimer ostaneš zvest samemu sebi.