Goldie Hawn polna nasvetov za pare v karanteni

74-letna hollywoodska zvezdnica je z igralskim kolegom Kurtom Russellom v zvezi srečna že 37 let, zato je polna nasvetov, kako vzdrževati dobro razmerje. Še posebej pomembna pa se ji zdijo njena priporočila v času pandemije koronavirusa, saj pari v karanteni preživljajo skupaj ogromno časa.''Karantena je samo stanje duha. V resnici smo lastniki samih sebe. Ne verjamem v to, da te mora nekdo posedovati. Sam moraš stati na svojih dveh nogah in vedeti, kaj je tisto, za kar se boriš. Pomembno se je dobro poznati. Rodili smo se sami in sami bomo tudi umrli in razumeti moramo, da je to naša moč. Mi sami smo svoja moč in svoj motor, ki nas poganja,'' je to, kako vidi človeka v partnerski zvezi, razložila Goldie. ''Včasih so stvari, ki te pri sočloveku motijo. Ni jih potrebno izpostavljati! Ni potrebno biti jezen zaradi njih. Potrebno je samo vedeti, da ima vsak svoje kvalitete,'' je še dodala.