Goldie Hawn praznuje 75 let

Nastopila je v 34 filmih, nazadnje kot Božičkova žena v nadaljevanju filma The Christmas Chronicles (2018). Drugi del praznične komedije bo na znani spletni platformi za ogled televizijskih serij in filmov na voljo prihodnji teden. Izdala je tudi album Goldie (1972) in singla Pitta Patta (1972) ter You Don't Own Me (1997).

Leta 2003 je ustanovila neprofitno organizacijo Hawn Foundation, ki mladim omogoča izobraževalne programe. Del organizacije je tudi program MindUP, ki otrokom med drugim pomaga pri spopadanju s stresom in obvladovanju čustev.

Poročila se je dvakrat. Med letoma 1969 in 1976 je bila poročena z igralcem Gusom Trikonisom, med letoma 1976 in 1982 pa z glasbenikom Billom Hudsonom, s katerim ima hčer Kate Hudson, danes slavno igralko, in sina Oliverja Hudsona. Od leta 1983 je njen partner igralecKurt Russell, s katerim imata sina Wyatta, ki se je prav tako podal v igralske vode.