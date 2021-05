Goldie Hawn: Vzpon kariere me je vodil v depresijo

Goldie Hawn je v britanski jutranji oddaji spregovorila o svoji bitki z depresijo. Povedala je, da se je že v mladih letih spopadla s to duševno motnjo, potem ko je nepričakovano zaslovela. Uspeha si na začetku svoje igralske kariere ni želela, saj je hotela biti plesalka. Depresijo je pozdravila s pomočjo zdravnikov, kar jo je spodbudilo, da ustanovi program, ki pomaga otrokom z duševnimi boleznimi.

Goldie Hawn je odkrito spregovorila o pomembni tematiki, ki je danes za mnoge še vedno tabu tema. V intervjuju za britansko televizijo je povedala, da se je v mladosti spopadala z depresijo: "V mladosti sem postala depresivna. Imela sem 21 let in moj uspeh je naraščal. Vem, da se sliši grozno, a to je zelo, zelo težka stvar, ki si je nisem želela. Bila sem zelo potrta, zaradi svojih težav pa se velikokrat nisem mogla pojaviti v javnosti," je iskreno povedala 75-letna igralka in dodala, da je svoje težave rešila s pomočjo zdravnika:"Svoje probleme sem reševala tako, da sem odšla k zdravniku oziroma k psihologu."

icon-expand Goldie Hawn FOTO: AP

Hawnova se je leta 1996 preselila v Kalifornijo, da bi nadaljevala s svojo plesno kariero, namesto tega pa je dobila svojo prvo glavno vlogo v filmu. Povedala je, da ni bila pripravljena na to, kako hitro je v Hollywoodu postala iskana. "Nisem želela biti tako prepoznavna. Želela sem iti domov, saj sem bila realna in nisem sanjarila o svoji slavi. Težava je bila v tem, da sem bila plesalka, nato pa so se stvari spremenile," je vzrok za začetek depresije opisala Goldie. Hawnova je prvič požela uspeh z glavno vlogo v komični oddaji Rowan & Martin's Laugh-In, ki je trajala od leta 1968 do 1973, kasneje pa je v svoji karieri postala priljubljena vodilna dama v mnogih uspešnih filmih. Leta 1979 je za svojo vlogo v filmu Kaktusov cvet prejela oskarja za najboljšo stransko igralko.

Goldie Hawn je razkrila, da so jo izkušnje z depresijo spodbudile k ustanovitvi programa MindUP, s katerim pomaga izboljšati duševno zdravje otrok. Poudarila je, da je še posebej pomembno ozavestiti ljudi, kako lahko otroci in njihove družine dobijo dostop do virov pomoči med pandemijo covida-19. V intervjuju se je Hawnova dotaknila tudi uničujočega vpliva, ki ga je imela pandemija na duševno zdravje otrok. "Prišlo je do frustracije, verjetno na nek način zelo močne, saj se otroci pogosto niso počutili varno. Niso mogli videti svojih prijateljev, zato se socialni razvoj, ki je ključen za nevrološko rast, ni mogel povsem zgoditi." Kljub negativnim vplivom koronavirusa pa igralka meni, da virus ni imel trajnega učinka na naše zdravje: "Ne verjamem, da bo časovno obdobje, ki smo ga preživeli v pandemiji, imelo trajen škodljiv učinek. Mislim, da se moramo naučiti, kako se s težavo spoprijeti. Ta čas je mogoče nadoknaditi," je zaključila.