Tuja scena

Gole roke Demi Moore na rdeči preprogi v Cannesu pritegnile veliko pozornosti

Cannes, 13. 05. 2026 12.57 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Demi Moore

V Cannesu se je začel 79. mednarodni filmski festival, na rdečo preprogo pa je stopila tudi Demi Moore. Hollywoodska zvezdnica je za to priložnost nosila dolgo obleko brez naramnic, ki je poudarila njeno vitko postavo, veliko pozornosti pa so pritegnile njene gole roke.

Demi Moore je pripotovala v Francijo, kjer je stopila na rdečo preprogo filmskega festivala v Cannesu. 63-letnica je blestela v srebrni obleki modne hiše Jacquemus, videz pa je dopolnila z diamantno ogrlico in uhani v obliki cvetov. Svoje dolge lase je nosila spuščene, pokazala pa je tudi mišičaste, a skoraj koščene roke, ki so pritegnile veliko pozornosti spletnih komentatorjev.

Demi Moore je v Cannesu vzbudila veliko pozornosti.
Čeprav so bili nekateri nad njenim videzom navdušeni, pa je mnogo oboževalcev izrazilo zaskrbljenost nad zvezdničino vitko postavo. "Še vedno je čudovita kot je vedno bila," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Prekrasna obleka, ki ji je kot ulita!" Tretji je izpostavil: "Ja, seveda je krasna, a ekstremna vitkost ni nekaj, kar moramo poveličevati! To se mi ne zdi zdravo in ni pravi primer vzornice ali nekega idola."

Oboževalci Demi Moore so zaskrbljeni za njeno zdravje.
"Že veliko let sem tvoja oboževalka, Demi, zato z največ sočutja upam, da skrbiš za svoje zdravje," pa je igralko nagovorila sledilka, ki je dodala: "Veliko ljudi je v skrbeh zate."

Moore je letos del strokovne komisije festivala, v Cannes pa je pripotovala pred dnevi, ko so jo opazili na večerji z igralskimi kolegi. Zvezdnica se sicer že dlje časa sooča s kritikami na račun shujšane postave, njeni oboževalci pa so svojo zaskrbljenost za igralkino zdravje že večkrat izrazili.

KOMENTARJI6

Trump
13. 05. 2026 14.05
Briga me🤣
Sir Oliver
13. 05. 2026 14.04
Klasika med bogatimi. Ni jim lahko, ker ne smejo pojesti pasjo radost in povrhu še lublansko salamo. To pocajta take roke.
suleol
13. 05. 2026 13.56
jah take je tud se odspilala svoje
krjola
13. 05. 2026 13.50
fuj...
kryptix
13. 05. 2026 13.48
ozempik, speed ali koka tastara je huda ko bomba. Stare morajo bit suhe mlade pa buckaste. Večina mladih je suhih in večina starih debelih... verjetno imam zato tak fetiš.
Roadkill
13. 05. 2026 13.23
tako izgleda ko si star 63
kle21
13. 05. 2026 13.08
ozempic.
