Gole roke Demi Moore na rdeči preprogi v Cannesu pritegnile veliko pozornosti

Demi Moore je pripotovala v Francijo, kjer je stopila na rdečo preprogo filmskega festivala v Cannesu. 63-letnica je blestela v srebrni obleki modne hiše Jacquemus, videz pa je dopolnila z diamantno ogrlico in uhani v obliki cvetov. Svoje dolge lase je nosila spuščene, pokazala pa je tudi mišičaste, a skoraj koščene roke, ki so pritegnile veliko pozornosti spletnih komentatorjev.

Čeprav so bili nekateri nad njenim videzom navdušeni, pa je mnogo oboževalcev izrazilo zaskrbljenost nad zvezdničino vitko postavo. "Še vedno je čudovita kot je vedno bila," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Prekrasna obleka, ki ji je kot ulita!" Tretji je izpostavil: "Ja, seveda je krasna, a ekstremna vitkost ni nekaj, kar moramo poveličevati! To se mi ne zdi zdravo in ni pravi primer vzornice ali nekega idola."

"Že veliko let sem tvoja oboževalka, Demi, zato z največ sočutja upam, da skrbiš za svoje zdravje," pa je igralko nagovorila sledilka, ki je dodala: "Veliko ljudi je v skrbeh zate."

Moore je letos del strokovne komisije festivala, v Cannes pa je pripotovala pred dnevi, ko so jo opazili na večerji z igralskimi kolegi. Zvezdnica se sicer že dlje časa sooča s kritikami na račun shujšane postave, njeni oboževalci pa so svojo zaskrbljenost za igralkino zdravje že večkrat izrazili.