Golfist Rory McIlroy preklical ločitev od žene Erice Stoll

Poklicni igralec golfa Rory McIlroy in njegova žena Erica Stoll bosta dala zakonu še eno priložnost. 35-letnik, ki je zahtevo za ločitev vložil pred enim mesecem, je to tudi uradno preklical, z ženo, s katero sta poročena sedem let, pa sta ponovno skupaj. Ker je bila zahteva v celoti umaknjena, bi moral športnik, če si bo znova premislil, postopek sprožiti od začetka.

Profesionalni golfist Rory McIlroy in njegova žena Erica Stoll sta razrešila težave, ki so ju pestile v zakonu, in bosta svoji ljubezni dala še eno priložnost. Kot poročajo ameriški mediji, je odvetniška ekipa 35-letnega športnika na sodišču na Floridi, kjer par živi, preklicala zahtevo za ločitev, ki jo je McIlroy vložil pred mesecem. Postopek je zaključen, v primeru, da bi si golfist ponovno premislil, pa bo moral vlogo za razvezo ponovno vložiti.

Rory McIlroy in žena Erica Stoll bosta zakonu dala še eno priložnost.

Športnik je za ločitev zaprosil 13. maja, sedaj pa je sporočil, da sta z ženo, s katero imata skupaj enega otroka, razrešila težave. "Nedavno so se pojavile govorice v povezavi z mojim zasebnim življenjem, a vse ne držijo," je povedal v izjavi za The Guardian. "V minulih tednih sva z Erico spoznala, da je najbolje za naju, da ostanemo družina. Na srečo sva razrešila težave in se veseliva novih začetkov," je še dodal. Med tem, ko se je športnik v Kentuckyju pripravljal na prvenstvo, je njegova 36-letna žena prejela ločitvene papirje, v katerih je bilo navedeno, da za njun zakon ni več rešitve, McIlroy pa je predlagal skupno skrbništvo nad njuno triletno hčerko Poppy. Zvezdnik je zaprosil sodnika za uveljavitev predporočne pogodbe, ki sta jo podpisala pred njuno poroko aprila 2017.

Rory McIlroy z ženo Erico in hčerko Poppy