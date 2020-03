Goran in Hana po koncu šova Sanjski moški Hrvaške še vedno zaljubljena

Čeprav je Goran Jurenec ob koncu šova Sanjski moški Hrvaške izbral drugo dekle, je na koncu pristal v objemu Hane Rodić, s katero sta si med šovom izmenjala precej spogledljivih pogledov. Skupaj sta že več kot leto dni in še vedno sta srečno zaljubljena.

Hana in Goran sta se zaljubila po koncu šova. FOTO: Warner Bros.

Po koncu zapletene in napete ljubezenske zgodbe v šovu Sanjski moški Hrvaške, ko ljubezen med Goranom Jurencem in zmagovalkoIvo Runjanin ni obrodila sadov, so prave iskrice preskočile med sanjskim moškim in finalistko Hano Rodić. Njuno razmerje po izklopu kamer še vedno napreduje in po poročanju hrvaških medijev, sta srečno zaljubljena. O njunem razmerju po šovu je Goran za hrvaško komercialno televizijo RTL dejal:"Moram priznati, nisem imel nobenih pričakovanj, popolnoma sem se prepustil in nama dal priložnost, hitreje kot je čas mineval, bolj resno je bilo."

Predanost drug drugemu izkazujeta tudi na svojih družbenih omrežjih, med drugim sta pred dobrim mesecem na Youtubu objavila skupni videoposnetek, kjer je Goran z odgovori pokazal, kako dobro pozna svojo boljšo polovico. Zaljubljenca sta se približno pol leta po zaključku šova preselila v skupno stanovanje, ki ga imata v Zagrebu in kljub nasprotovanju in dvomljivosti nekaterih znancev, tekmovalk iz šova in tudi neprijetnim komentarjem Goranovih družinskih članov, ko so prvič spoznali Hano, gradita svoj odnos in sta srečna. "Z Goranom se odlično razumeva, a bilo je veliko ovir, ki sva jih morala premagati, veliko znancev nama je govorilo neprijetne stvari, a kot vidite, sva srečna," je njun odnos komentirala Hana, ki se ne ozira na komentarje drugih ljudi.

