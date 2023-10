Goran Ivanišević izbrisal objavo o tožbi svoje nekdanje žene

Goran Ivanišević se je po javni naznanitvi tožbe proti svoji nekdanji ženi Tatjani Dragović in hčerki Amber očitno odločil, da bo boj z njima ohranil v zasebnosti. S svojega Instagram profila je izbrisal objavo, v kateri je obrazložil trenutno družinsko situacijo in odločitev o tožbi, s katero bi si priboril polovico stanovanja v Zagrebu, ki ga je njegova nekdanja žena podarila svoji hčerki. Nekdanji tenisač svoje sodne bitke očitno ne želi več izpostavljati v javnosti.

Pred dnevi se je v hrvaških medijih pojavila novica o tem, da se Goran Ivanišević več kot 10 let po ločitvi od nekdanje žene podaja v sodni boj za njuno nekdanje stanovanje. Nekdanji tenisač je na Instagramu objavil fotografijo in zapis o tem, zakaj se je odločil, da bo svojo ženo Tatjano Dragović in hčerko Amber tožil.

icon-expand Goran Ivanišević je trenutno v boju s svojo nekdanjo ženo Tatjano Dragović in njuno hčerko Amber. FOTO: Profimedia

Po poročanju Nacionala je zvezdnik vložil več tožb, v katerih je zapisal, da si želi dobiti nazaj polovico stanovanja, ki ga je njegova nekdanja žena podarila njuni hčeri, obenem pa svoji 20-letni hčeri ne želi več plačevati preživnine. Obenem zahteva tudi del premoženja, ki si ga je nekdanja manekenka prisvojila kljub predhodno podpisanim pogodbam. V medijih se je odzvala 45-letnica, ki je zapisala, da ji je sodišče odredilo prepoved upravljanja s premoženjem in ji zablokiralo račune. Trdila je tudi, da je njen nekdanji mož na sodišču to dosegel brez kakršnekoli pravne podlage, zgolj s svojim vplivom in zvezami.

icon-expand Nekdanji hrvaški športnik in model sta bila poročena med letoma 2009 in 2013. FOTO: Profimedia

Po objavi omenjenega članka se je na Instagramu odzval tudi teniški trener. "V trenutku, ko sem se odločil, da bom zahteval denar, ki sem ga zaslužil pred in med zakonsko zvezo in si ga je TD prilastila kljub vsem pogodbam in zakonom, sem postal družinski nasilnež in ljubljenec sodišča. Zdaj čakam samo še na tožbo, v kateri bo pisalo, da je TD osvojila Wimbledon in dve olimpijski medalji, pa morda še kakšen Grand Slam, a mora najprej to potrditi sodišče," je zapisal upokojeni športnik v svoji objavi, obenem pa vse, ki jih karkoli zanima o tej temi, usmeril na svoje odvetnike. Nekaj dni po javni naznanitvi boja se je 52-letnik zdaj odločil, da bo objavo na Instagramu, v kateri je obrazložil trenutno družinsko situacijo, izbrisal. Očitno sodne sage ne želi deliti z javnostjo, zato se je v času sodnega procesa odločil, da se umakne in zadeve ne komentira.