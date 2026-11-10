Gordon Ramsay dopolnil 60 let in dokazal, da so leta zanj le številka

Kuharski mojster Gordon Ramsay je pred dnevi praznoval okrogli 60. rojstni dan, ob tej priložnosti pa svoje sledilce presenetil z razgaljeno fotografijo, na kateri je ponosno razkazal svojo zavidljivo izklesano postavo, in dokazal, da so leta zanj le številka. "Hvala vsem za čudovite rojstnodnevne čestitke! Za mano je že drugi dan v šestdesetih ...," je med drugim pripisal črno-beli fotografiji.

Priljubljenega chefa pa mladostnega ohranja tudi njegova družina. Ponosni očka ima z osem let mlajšo ženo Tano 28-letno hčerko Megan, 26-letna dvojčka, sina Jacka in hčerko Holly, 25-letno hčerko Matildo, sedemletnega sina Oscarja in triletnega sina Jesseja. V družini televizijskega voditelja pa imajo 8. novembra kar tri razloge za slavje. Poleg Ramsayja namreč na ta dan rojstni dan praznujeta tudi njegova hčerka Matilda, ki je po očetovih stopinjah zakorakala v svet kulinarike, in najmlajši sin Jesse.