Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Gordon Ramsay dopolnil 60 let in dokazal, da so leta zanj le številka

London, 10. 11. 2026 08.01 pred 39 minutami 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Gordon Ramsay

Slavni kuharski mojster Gordon Ramsay je dopolnil 60 let in ob tem poskrbel za presenečenje svojih sledilcev. Na družbena omrežja je objavil fotografijo svoje izklesane postave. Za njegovo mladostno energijo pa zagotovo poskrbi tudi njegovih šest otrok, med katerimi najmlajši šteje komaj tri leta. V družini Ramsay je 8. november sicer še posebej prazničen, saj si kuharski zvezdnik rojstni dan deli kar z dvema potomcema.

Kuharski mojster Gordon Ramsay je pred dnevi praznoval okrogli 60. rojstni dan, ob tej priložnosti pa svoje sledilce presenetil z razgaljeno fotografijo, na kateri je ponosno razkazal svojo zavidljivo izklesano postavo, in dokazal, da so leta zanj le številka. "Hvala vsem za čudovite rojstnodnevne čestitke! Za mano je že drugi dan v šestdesetih ...," je med drugim pripisal črno-beli fotografiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljenega chefa pa mladostnega ohranja tudi njegova družina. Ponosni očka ima z osem let mlajšo ženo Tano 28-letno hčerko Megan, 26-letna dvojčka, sina Jacka in hčerko Holly, 25-letno hčerko Matildo, sedemletnega sina Oscarja in triletnega sina Jesseja. V družini televizijskega voditelja pa imajo 8. novembra kar tri razloge za slavje. Poleg Ramsayja namreč na ta dan rojstni dan praznujeta tudi njegova hčerka Matilda, ki je po očetovih stopinjah zakorakala v svet kulinarike, in najmlajši sin Jesse.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Gordon Ramsay rojstni dan postava družina kuharski mojster

Na koncertu Boba Dylana v Stožicah prepovedana uporaba telefonov

24ur.com 57-letni Gordon Ramsay se je razveselil šestega otroka
Bibaleze.si Žena slavnega kuharja rodila pri 49-ih letih
24ur.com Igralec Kelsey Grammer pri 70 letih dobil osmega otroka
Bibaleze.si Ta stroga vzgojna metoda Gordona Ramsayja vas bo presenetila
24ur.com Najmlajši sin Micka Jaggerja dopolnil sedem let: Ti si naš sonček
Zadovoljna.si Za njim so vzdihovale najstnice po vsem svetu, tako je videti danes
24ur.com Družina Klemna Prepeliča praznuje: 'Prišlo je tvoje čarobno leto'
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
10. 11. 2026 08.40
No ja, ni ravno bogvekaj.
Odgovori
0 0
Roadkill
10. 11. 2026 08.30
Spet mu narcisoidnost ven seka
Odgovori
0 0
krjola
10. 11. 2026 08.29
s takim uplahnelim telesom se ni lih za kazat, če smo čist iskreni...
Odgovori
-1
0 1
Pomladni cvet
10. 11. 2026 08.37
Pri 60 letih je redkokdo tako dobro telesno izklesan kadar pokaže svoj torzo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kar 67 odstotkov parov je po rojstvu otroka nezadovoljnih: Zakaj?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Vsi so opazili isto: otrok Kate in Williama ni bilo nikjer
Vsi so opazili isto: otrok Kate in Williama ni bilo nikjer
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022